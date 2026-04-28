Kreuzbandriss und mehr: FitnessOskar braucht eventuell OP

Nach einem kürzlichen Unfall meldet sich Oskar Ogorkiewicz, bekannt als FitnessOskar (35), jetzt mit einem beunruhigenden Gesundheitsupdate bei seinen Followern auf Instagram. Die ersten MRT-Befunde fallen dabei deutlich schlimmer aus als erhofft: Das vordere Kreuzband ist komplett durchgerissen, das Innenband ebenfalls. Dazu kommen ein angerissener Meniskus, ein Außenband mit Bluterguss sowie Prellungen an beiden Knochen. "Der Oberschenkel- und der Unterschenkelknochen sind aneinandergeprallt, als das Kreuzband weggerissen ist, und haben dadurch eine Prellung", erklärt der Fitnessinfluencer in seiner Story.

Ob damit der schlimmste Teil bereits überstanden ist, steht noch nicht fest. Denn womöglich steht Oskar auch noch eine Operation bevor. "Es wird in sechs Wochen entschieden, ob das Kreuzband operiert werden muss oder nicht", schreibt er. Bis dahin ist er auf Gehhilfen angewiesen und trägt eine Schiene am Bein sowie einen Verband am Arm. Wenn es gar nicht anders geht, kommt auch ein Rollstuhl zum Einsatz. Freunde stehen ihm zur Seite und helfen ihm bei der Fortbewegung.

Oskars gesundheitliche Probleme folgen auf eine schwierige Zeit: Der Social-Media-Star verbrachte die vergangenen Monate in Trauer, nachdem sein Vater im Oktober 2025 verstorben war. Damals teilte er einen emotionalen Instagram-Post und gewährte Einblicke in sein Familienfotoalbum. "Wir hatten nicht genug Zeit, aber die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, war etwas Besonderes." Auch über die letzten gemeinsamen Tage sprach er offen: "Auch wenn deine letzten Tage schwer waren, sind wir froh, sie zusammen verbracht zu haben."

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Instagram / fitnessoskar FitnessOskar, Influencer

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Instagram / fitnessoskar FitnessOskar im Dezember 2023

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https://www.instagram.com/p/DPdhlIMjQmi/?img_index=1 Influencer FitnessOskar mit seinem Vater