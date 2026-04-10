Kleine Übung: Taylor Swift verleiht ihrem Look Braut-Detail

Taylor Swift (36) hat sich am 8. April in New York City mit Freunden gezeigt – und dabei einen Look gewählt, der ganz nach Braut-Vibes aussieht. Gemeinsam mit Ashley Avignone und Jerrod Carmichael (39) wurde die Sängerin in der Stadt unterwegs fotografiert. Sie trug ein schwarzes Spaghettiträger-Top, das sie später unter einem schwarzen Mantel schichtete, sowie einen champagnerfarbenen Rock mit Satin-Finish. Dazu kombinierte sie schwarze High-Heel-Sandalen, eine passende Dior-Tasche und goldene Halsketten. Das i-Tüpfelchen: eine Hochsteckfrisur mit Pony und ihr Markenzeichen, ein rubinroter Lippenstift.

Nur kurz zuvor hatte Taylor gemeinsam mit ihrem Verlobten Travis Kelce (36) einen ganz anderen, glamourösen Auftritt hingelegt. Bei den "iHeartRadio Music Awards" am 26. März erschien die Sängerin im mintgrünen Korsett-und-Rock-Set von Wiederhoeft mit passenden Jimmy-Choo-Heels. Verziert mit juwelenartigen Details am Oberteil und abgerundet durch Tropfenohrringe von Spinelli Kilcollin sowie ihren Verlobungsring – einen alten Minenschliff-Diamanten von Kindred Lubeck – war der Look ein echtes Statement. Es war Taylors erster Auftritt bei den Awards seit drei Jahren, und sie war in diesem Jahr auch gleich die meistnominierte Künstlerin des Abends. Bei ihrer Dankesrede für das beste Popalbum richtete sie rührende Worte an Travis: "Ich glaube, dieses Album fühlt sich wahrscheinlich auch sehr glücklich, selbstbewusst und frei an, weil ich genau so jeden einzelnen Tag meines Lebens fühlen darf – wegen meines Verlobten, der auch hier ist", sagte sie laut dem Magazin People.

Taylor und Travis haben sich seit 2023 als Paar etabliert und im August 2025 ihre Verlobung bekanntgegeben. Kurz zuvor hatte die Musikerin im Oktober 2025 ihr zwölftes Studioalbum "The Life of a Showgirl" veröffentlicht. Bei der Preisverleihung bedankte Taylor sich auch für das Album selbst mit einem charmanten Zusatz in ihrer Rede: "Also danke für all die guten Vibes."

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles

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Getty Images Taylor Swift nimmt bei den iHeartRadio Music Awards 2026 in Los Angeles den Preis für das Popalbum des Jahres entgegen.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025