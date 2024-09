Gefährdete Daniela Katzenbergers Fitness-Contest ihre Ehe?

Daniela Katzenberger (37) machte in den vergangenen Monaten eine große Veränderung durch: Die TV-Bekanntheit verlor ordentlich Gewicht! Gleichzeitig erfüllte sich die Kult-Blondine mit ihren exzessiven Sporteinheiten einen kleinen Lebenstraum. Daniela nahm an einem Bikini-Contest teil und schaffte es sogar mit ihrer Leistung aufs Treppchen! In ihren Alltag integrierte die Katze einen strengen Diät- und Fitnessplan und regelmäßiges Krafttraining. Diese stressige Zeit wirkte sich offenbar auch auf die Beziehung mit Lucas Cordalis (57) aus. "Das war eine brutale Beziehungsprobe. Gerade während der Wettkampfvorbereitung. Man hungert sich von morgens bis abends durch den Tag", verriet die Mutter einer Tochter gegenüber "Punkt 6".

Trotz der Strapazen konnte sich Daniela voll und ganz auf ihren Lucas verlassen. Aber nicht nur der Sohn von Costa Cordalis (✝75) musste die Veränderung seiner Frau als gegeben hinnehmen. Die Fans der 37-Jährigen äußerten im Netz ihre Bedenken, dass sich Daniela durch ihren krassen Gewichtsverlust verändert haben könnte. Vor allem hatten sie Angst, dass sie ihren Humor verloren haben könnte. Diese Gerüchte räumte Lucas nun aber beiseite und bestätigte gegenüber dem Morgenmagazin: "Du bist immer noch die Alte."

Vor ihrem Gewichtsverlust musste sich Daniela regelmäßig gehässige Kommentare über ihre Figur anhören. Einige ihrer Nachrichten offenbarte die Kult-Blondine in ihrer eigenen Show "Daniela Katzenberger" und gestand: "Wenn ich darüber nachdenke, werde ich sauer und traurig. Warum habe ich das immer so an mich rangelassen? Ich war ja nie fett. Ich hatte 72 Kilo." Um mit den bösartigen Kommentaren umzugehen, setzte sie auf Selbstironie. Mit ihrer locker-lustigen Art überspielte Daniela ihre Unsicherheiten.

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im August 2024

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Realitystar

