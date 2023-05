Nach Bachelor: Leyla Lahouar lässt sich die Nase machen!

Leyla Lahouar hat sich unters Messer gelegt! Die Frankfurterin versuchte ihr Glück bei der diesjährigen Staffel von Der Bachelor. Dabei gab sie auch ordentlich Gas – doch am Ende lief es nicht ganz so wie erhofft. In Folge sieben war es aus mit dem Traum, denn David Jackson verlieh ihr keine Rose. Das trug die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin mit Fassung. Und jetzt wagt sie ein Make-over, denn: Leyla ließ sich die Nase richten!

"Ich habe die Nase meines tunesischen Papas. Und ich bin auf Social Media unterwegs. Durch die Innenkamera sehe ich noch mehr, wie schief sie ist", erklärt sie gegenüber Bild. Sie überlege schon seit Jahren, sich die Nase richten zu lassen. "Ich bin wohl vom Wickeltisch gefallen oder so, deswegen muss sie so schief sein", witzelt sie weiter. Die Schönheits-OP fand eine Woche nach der Ausstrahlung des Finales statt.

Beim Bachelor klappte es zwar nicht mit der großen Liebe – doch Leyla wird nicht aufgeben. Von ihrem Traummann hat die Beauty schon genaue Vorstellungen, erklärt sie: "Ich brauche jemanden, der verrückt ist und dominant, spontan, reist, mir Aufmerksamkeit und Liebe schenkt." Vor allem, wenn sie zickig werde, brauche sie jemanden, der mit ihr streiten könne, "aber mir auch das Gefühl von Sicherheit gibt."

