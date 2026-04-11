Kylie Kelce verrät: So hält Flirten Ehe mit Jason spannend

Kylie Kelce (34) plaudert ganz offen über ihr Ehe-Geheimnis mit Jason Kelce (38) – und macht dabei klar, dass Romantik für sie kein Auslaufmodell ist. In der neuen Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" verrät die vierfache Mama, wie sie und der frühere Footballprofi ihren Alltag als Eltern mit Zweisamkeit verbinden. Besonders wichtig ist ihr dabei, dass Jason sie auch nach Jahren noch wie eine Freundin behandelt und nicht nur wie die Mutter seiner Kinder. Kylie betont, dass ihr Mann sie selbst in der Küche nicht einfach kommentarlos passieren lassen soll. "Ich necke meinen Mann zum Beispiel, wenn er an mir in der Küche vorbeiläuft, ohne mir auf den Po zu hauen. Flirte mit mir. Ich flirte mit dir. Du solltest auch mit mir flirten", erklärt sie offen. Flirten ist somit ausdrücklich erwünscht!

Auch wenn sie zugibt, dass sie und Jason bei klassischen Date-Nights "besser werden" müssten, hat Kylie ein klares Rezept, wie die Funken weiterhin fliegen sollen. "Ich denke, der Schlüssel ist, dass du deinen Ehepartner immer daten solltest", erklärt sie im Podcast. Für sie bedeutet das nicht nur Restaurantbesuche, sondern vor allem spielerische Nähe im Alltag. Kleine Berührungen, Neckereien und Komplimente seien für sie ein Muss. Zusätzlich schwört die Podcasterin auf kinderfreie Auszeiten. Gemeinsam essen gehen, einmal bewusst über etwas anderes als die Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Sohn Finn sprechen – und dann doch wieder bei den Kids landen, aber ohne ständige "Mama, Papa"-Rufe: Genau das helfe, sich wieder als Paar wahrzunehmen.

Kylie, die kürzlich auch sehr offen über ihr Sexleben nach der Geburt sprach, lernte Jason über die Dating-App Tinder kennen. In einem früheren Podcast gab Kylie zu, dass sie mit ziemlich schlechten Anmachsprüchen um Jason geworben hatte. Auch Jasons Bruder Travis Kelce (36) äußerte sich kürzlich über seine Schwägerin und lobte ihre Stärke in der Beziehung. In einer Folge des Podcasts "New Heights" erzählte er, dass er zunächst dachte, Kylie sei "herzensgut", aber schnell erkannte, dass noch mehr dahintersteckt – eine verborgene Stärke, die er damals noch nicht erkannt hatte. Denn: "Man gewinnt Jasons Liebe nicht einfach so, indem man freundlich ist", erklärte Travis. Nachdem er Kylie in ihrem Element erlebt hatte, wurde ihm klar: "Sie hat ihn um den Finger gewickelt. Dieser Typ ist verloren. Er kennt nichts außer Kylie." Travis fügte hinzu, dass er es liebe, sie als Schwägerin zu haben. Kylie gilt inzwischen als starke Konstante in der Familie Kelce.

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

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Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars