Ferien mit Kids: Kylie Kelce teilt ihre umstrittene Meinung

Kylie Kelce (34) liebt die Frühlingsferien mit ihren vier Kindern – und das, obwohl sie damit nach eigener Aussage in der Minderheit ist. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" sprach die 34-Jährige ganz offen darüber, wie sehr sie die zwei schulfreien Wochen im Frühling genießt. "Als Elternteil hatten wir zwei Wochen Frühlingsferien, und ich bin hier in der Minderheit. Ich glaube wirklich, dass ich in der Minderheit bin. Ich liebe es", sagte Kylie. "Ich liebe die freie Zeit mit den Kindern. Ich liebe es, wenn wir faul sein und einen Tag im Schlafanzug verbringen können. Ich liebe es, wenn ich sie morgens nicht wecken muss. Das begeistert meine Seele."

Trotz ihrer Begeisterung für die gemeinsame Familienzeit hat die vierfache Mutter auch schon von ihrem Wunsch nach echter Ruhe berichtet. In einer früheren Podcast-Folge sprach sie davon, sich manchmal einfach nur auf das Sofa setzen zu wollen – ohne dass jemand etwas von ihr braucht. "Ich will auf dem Sofa sitzen und sitzen. Das ist alles, Punkt", sagte sie damals. "Ich will keinen Snack öffnen. Ich will keine Wasserflasche auffüllen. Ich will keinen Hintern abwischen." Doch wenn es dann tatsächlich so weit ist und alle Kinder das Haus verlassen haben, hält die Stille laut eigener Aussage nicht lange an: "Ungefähr dreißig Minuten – ich gebe mir dreißig Minuten –, dann langweile ich mich wirklich ... und ich will, dass sie zurückkommen."

Kylie ist mit dem ehemaligen NFL-Star Jason Kelce (38) verheiratet und Mutter der vier Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley. Dass sie in ihrem Podcast regelmäßig unverblümt aus ihrem Alltag berichtet, hat ihr eine treue Hörerschaft eingebracht. Zuletzt bewies sie dabei auch ihren Spürsinn: Als eines ihrer Kinder die Fußballschuhe nicht finden konnte, durchsuchte die Familie das gesamte Haus – bis Kylie die Schuhe schließlich sorgfältig verstaut im Rucksack der kleinen Bennett entdeckte. "Die Schuhe waren drin, und ich habe die Dinger gefunden, und ich werde es beim nächsten Mal wieder tun", kommentierte sie den Fund mit gewohntem Humor.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020