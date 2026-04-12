Kylie Kelce verrät: So schützt sie ihre Kinder vor "Zicken"

Kylie Kelce (34) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" verraten, wie sie ihre vier Töchter vor gemeinen Mitschülerinnen schützen möchte. Die 34-Jährige, die zusammen mit ihrem Mann Jason Kelce (38) die Töchter Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley großzieht, setzt dabei vor allem auf eines: Vorbildverhalten. "Ich schaue mein sechsjähriges Kind an, wenn es nicht nett zu ihren Schwestern ist, und erkläre ihr, dass sie keine Freunde haben wird, wenn sie gemein zu anderen ist", erzählte Kylie über ihre älteste Tochter. "Denn die Leute wollen nicht mit dem gemeinen Mädchen befreundet sein." Ihre Hoffnung sei es, dass diese Lektion dazu führe, dass ihre Töchter selbst nicht mit gemeinen Mädchen befreundet sein wollen.

Für Kylie ist es wichtig, ihren Kindern ein Beispiel für nettes Spielen und gute Kommunikation zu geben, damit diese erkennen können, was freundliches Verhalten bedeutet. "Ich hoffe, dass ich durch die Betonung von Freundlichkeit und dadurch, dass ich ihnen vermittle, andere so zu behandeln, wie sie selbst behandelt werden möchten, erreiche, dass meine Kinder sich von gemeinen Mädchen fernhalten", erklärte die Podcasterin. Sie glaubt fest an die goldene Regel und daran, diese ihren Töchtern weiterzugeben.

Auch abseits des Themas Freundschaften hat sich Kylie kürzlich dazu geäußert, wie sie und Jason ihre Kinder erziehen wollen, obwohl die Familie im Rampenlicht steht. "Ich möchte nicht, dass unsere Kinder in irgendeiner riesigen, höhlenartigen Villa-Situation leben", sagte sie im März im Podcast "Conversations with Cam". Sie wolle, dass ihre Töchter wüssten, dass sie hinter sich selbst aufräumen müssen. Die ehemalige Feldhockeyspielerin betonte, dass sie ihre Töchter zu "guten Menschen" erziehen wolle, ohne ihnen "den silbernen Löffel" zu geben. "Es ist so aufregend, unseren Kindern diese Erfahrungen zu ermöglichen, aber gleichzeitig denke ich: Nicht zu viele", erklärte sie. "Ich möchte ganz ehrlich, dass sie keine Arschlöcher werden."

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter Wyatt

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

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Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce, Februar 2025