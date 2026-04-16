Jason Kelce schreibt Spitznamen seiner Tochter immer falsch

Kylie Kelce (34) hat in ihrem Podcast eine lustige Eigenheit ihres Mannes Jason Kelce (38) gelüftet: Der frühere NFL-Profi schreibt den Spitznamen seiner zweijährigen Tochter Bennett hartnäckig falsch. Laut Kylie sollte der Kosename "Bennie" mit einem "ie" am Ende geschrieben werden – doch Jason besteht offenbar auf ein "y". Das verriet die 34-Jährige jetzt in einer neuen Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie".

"Er schreibt Bennies Namen immer noch mit einem 'y'. Da sind wir uns nicht einig", sagte Kylie im Podcast bei einem Gespräch über die Namensgebung des neuen Familienhundes. Doch sie hat die Situation offenbar längst in der Hand: "Zum Glück fülle ich alle Formulare aus. Also: Pech gehabt. Er mag es einfach unkompliziert." Gemeinsam mit Jason ist Kylie Mutter von vier Töchtern: der sechsjährigen Wyatt, der fünfjährigen Elliotte, der zweijährigen Bennett und der zwölf Monate alten Finnley, wie People berichtet.

Passend zum Thema Töchter und Vaterzeit teilte Jason zuletzt auch einen seltenen Einblick in einen gemeinsamen Vater-Tochter-Ausflug mit seiner Ältesten. Auf Instagram veröffentlichte er ein Video, das Wyatt beim Üben ihres Golfschwungs zeigt – passend zu den bevorstehenden Masters. "Es war ihr erstes Mal mit einem echten Schläger, und ich habe noch nie einen schöneren Schwung gesehen", schrieb er dazu. Auch Bruder Travis Kelce (36) war bei dem Ausflug dabei und feuerte seine Nichte von hinter der Kamera an. "Schau dir das an, Kleines!", rief er nach Wyatts Schwung. Auf Wyatts Golf-Outfit reagierte Travis mit einem Kommentar unter dem Beitrag: "Neuer Golfschuh-Trend: Gummistiefel!"

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Getty Images Jason Kelce im Mai 2025 in New York

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Juli 2023