Kult-Comeback: Raab und Bully kommentieren DFB-Spiel

Stefan Raab (59) und Michael "Bully" Herbig (57) schnappen sich am 27. März das Mikrofon, um das Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Schweiz zu kommentieren. Die beiden Entertainer werden das Spiel ab 20:30 Uhr live und exklusiv auf RTL+ sowie auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport übertragen – und das im kostenfreien Event-Livestream. Stefan und Bully versprechen dabei eine Übertragung der besonderen Art: Live, ungefiltert und garantiert unterhaltsam wollen die beiden Showgiganten ihre ganz eigene Perspektive auf das Spielgeschehen und die Performance des DFB-Teams liefern.

Für die beiden Entertainer-Legenden, die kommenden Samstag wieder bei "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" zu sehen sind, ist der Auftritt ein ganz besonderes Comeback, denn es ist nach über 23 Jahren das erste Mal, dass sie wieder gemeinsam am Kommentatorenplatz sitzen. Bereits am 9. November 2002 hatten Stefan und Bully zusammen ein Fußballspiel kommentiert – damals den Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Nun kehren sie also nach mehr als zwei Jahrzehnten zurück, um erneut ihre eigenwillige Sicht auf König Fußball zu präsentieren.

Stefan ist als Entertainer, Moderator und Produzent bekannt und feierte mit zahlreichen TV-Formaten große Erfolge. Der 59-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bully machte sich als Schauspieler, Comedian und Regisseur einen Namen und begeistert das Publikum seit Jahren mit seinem Humor. Die Kombination der beiden dürfte für eine unterhaltsame Alternative zur klassischen Sportberichterstattung sorgen und Fans sowohl des Fußballs als auch der deutschen Unterhaltungsbranche gleichermaßen ansprechen.

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RTL Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig

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Imago Michael Bully Herbig und Stefan Raab, August 2025

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RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Bully Herbig und Stefan Raab