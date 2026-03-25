Kurzer Schock in neuer Show: Stefan Raab fällt vom Fahrrad

In der zweiten Ausgabe der RTL-Quizshow "Wer weiß wie wann was war?" kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall: Stefan Raab (59) stürzte beim Versuch, ein Bonanza-Rad abzustellen, und landete unsanft auf dem Boden. Der Moderator, der für die nostalgische Show in einem pinkfarbenen Anzug, mit Zahnprothese und einer an Donald Trump (79) erinnernden Perücke auftrat, blieb mit seinem Schuh in einem Kabel hängen und verlor das Gleichgewicht. Co-Moderatorin Barbara Schöneberger (52) reagierte nach der Ansicht der Zeitlupe mit trockenem Humor: "Mein Gott, du hättest tot sein können", witzelte sie.

Bereits vor der Fahrt hatte Stefan Unwohlsein über das Retro-Gefährt geäußert. "Die haben die Buchse zu eng gemacht", merkte er beim Aufsteigen an und stellte fest: "Ist quasi unfahrbar." Barbara schlug daraufhin vor, lieber Show-Gast Jan Ullrich (52) fahren zu lassen. Der Ex-Radprofi bewies sein Können und drehte souverän unter dem Applaus des Publikums eine Runde durchs Studio. Nach seinem Sturz redete sich Stefan auf sein nicht gerade sporttaugliches Outfit heraus: "Ich habe euch gesagt, dass ich in dem Anzug nichts machen kann." Frustriert ließ er das wiederholt umfallende Rad schließlich einfach auf dem Boden liegen und fluchte: "Es war nicht alles gut in den 70ern." Als er erklärte, für ihn sei "immer Funktion vor Schönheit", konterte Barbara schlagfertig: "Würde ich auch sagen an deiner Stelle."

Mit dem nostalgischen Quiz-Format, in dem auch Hella von Sinnen (67) nach ihrem Beinbruch ihr TV-Comeback ohne Rollstuhl feierte, gelang Stefan und Barbara bei der Premiere ein beachtlicher Erfolg. Die erste Sendung lockte 1,81 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und sicherte sich mit 17,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen die Primetime-Marktführerschaft. Für Stefan war es nicht der erste Unfall in der neuen Show – bereits in der Debüt-Folge wurde er von einer Abrissbirne voll getroffen.

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Imago Stefan Raab bei der Weltpremiere von "Das Kanu des Manitu"

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RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Wer weiß wie wann was war"

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RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Hella von Sinnen mit Barbara Schöneberger, Stefan Raab und den restlichen Gästen bei "Wer weiß wie wann was war"