Umut Tekin meint: Serkan hat ihn nach Kuss mit Emma erpresst

Bei Sam Dylans (35) Show "Nightfever" kam es kürzlich zu einem heftigen Aufeinandertreffen zwischen den Realitystars Umut Tekin (28) und Serkan Yavuz (33). Was hinter dem Streit der beiden steckt, hat Umut jetzt im Promiflash-Interview offenbart – und seine Aussagen haben es in sich. Nicht nur, dass Umuts Ex Emma während einer schweren Phase ihrer Beziehung mit Serkan fremdgeknutscht hat, der Ursprung des Dramas lag wohl auch darin, dass Serkan Umut nach dem Kuss erpresst haben soll. "Abgesehen von der Thematik, dass Emma mir fremdgegangen ist mit Serkan, war noch eine Erpressung im Spiel gewesen", erklärt er.

Das habe ihn lange ziemlich beschäftigt und eingeschränkt. "Das heißt, lange, lange konnte ich überhaupt selbst auch nicht mit meinen Engsten darüber sprechen, weil Serkan mich erpresst hat, weil er gesagt hat, er gibt etwas in der Öffentlichkeit preis", gibt Umut zu verstehen und ergänzt betonend: "Und das hätte meine Dschungelcamp-Zusage gefährden können." Aus diesem Grund sei er einfach sauer gewesen. Umut wollte das Aufeinandertreffen nutzen, um die Situation zu klären, doch: "Sehr schade, wie er reagiert hat – mich anzugrinsen und provokant zu sein und so hat sich das irgendwie so aufgebauscht. Er hat mich gar nicht ausreden lassen."

Nachdem Umut ungeahnt in Sams Show auf seinen Rivalen traf, warf er ihm einen Spruch an den Kopf: "Du bist ein Lutscher! Du wolltest auch meiner Ex Emma einen Antrag machen! Willst du immer sofort jeder Frau einen Antrag machen?!", wetterte er, bezogen auf die jüngsten Neuigkeiten um Serkan und seine Ex Vanessa Brahimi. Die zwei waren für eine kurze Zeit ein Paar.

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Promiflash Umut Tekin, "Nightfever" April 2026

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Promiflash Sam Dylan mit seinen Gästen in der Reality-Talkshow "Nightfever"

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality-Awards 2024