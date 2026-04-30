Zuschauer zerreißen neue Show von Ralf Schmitz

Die neue RTL-Quizshow "Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens" mit Comedian Ralf Schmitz (51) hat am Montagabend ihr Debüt gefeiert – und das mit gemischten Ergebnissen. Die Sendung übernahm den Primetime-Slot von Wer wird Millionär?, das seit der letzten regulären Ausgabe am 20. April vorerst pausiert. Laut RTL war der Start ein Erfolg: In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte die neue Show einen Marktanteil von 8,7 Prozent. In der Spitze schalteten bis zu 1,75 Millionen Zuschauer ein. Das Publikum im Netz sah das allerdings deutlich kritischer.

Auf der Plattform X hagelte es Kommentare von enttäuschten Zuschauern. Viele bemängelten vor allem das langsame Tempo der Show und zu viel Gerede. "Wenn man jede Frage so zerpflückt, kommen die auf fünf Fragen pro Folge", schrieb ein Nutzer. "Naja, eine zweite Folge brauche ich nicht unbedingt", lautete das Fazit eines anderen. Auch Ralf als Moderator wurde kritisiert: "Als Komiker ist er vielleicht okay, aber als Moderator für so eine Sendung nach meiner subjektiven Meinung nicht geeignet", hieß es in einem weiteren Kommentar. RTL hat die Show trotzdem bereits für den kommenden Montag erneut eingeplant.

In "Die Weisheit der Vielen" tritt ein einzelner Kandidat gegen rund 200 Studiopublikumsmitglieder an. Er hat vier Versuche, bei einer Schätzfrage näher an der richtigen Antwort zu liegen als die Menge. Gelingt ihm das, gewinnt er 10.000 Euro – schafft er es nicht, wächst der gemeinsame Jackpot des Publikums. Schon im Vorfeld war klar gewesen, dass Ralf mit seiner neuen Show in sehr große Fußstapfen tritt, denn die gewohnte Montagsroutine mit Günther Jauch (69) und "Wer wird Millionär?" ist für viele Quizfreunde fest eingeplant. Günthers Kultshow soll erst Ende Mai mit einem "Zocker-Special" kurz zurückkehren.

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Getty Images Ralf Schmitz, Comedian

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Getty Images Ralf Schmitz, deutscher Komiker

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026