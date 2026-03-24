Ralf Schmitz wird in Chemnitz mit Stadthallenpreis geehrt

Ralf Schmitz (51) ist am Sonntagabend in der Stadthalle Chemnitz mit einer besonderen Auszeichnung geehrt worden. Kurz vor seinem Auftritt mit dem Programm "Schmitzfindigkeiten" überreichte ihm der Geschäftsführer der Stadthalle, Ralf Schulze, den Stadthallenpreis "Chemnitzer Biene". Mit dieser Ehrung würdigt die Stadthalle den Comedian für seine insgesamt drei ausverkauften Auftritte vor Chemnitzer Publikum, so tag24.de. Bereits 2019 war der 51-Jährige mit seinem Programm "Schmitzeljagd" zu Gast, 2024 folgte "Schmitzefrei" und nun begeisterte er erneut mit einer vollständig ausverkauften Show die Zuschauer in der sächsischen Stadt.

Die Auszeichnung bringt für Ralf eine besondere Ehre mit sich: Sein Name wird nun auf der "Wall of Fame" der Stadthalle Chemnitz verewigt, auf der alle Preisträger auf Ehrentafeln gewürdigt werden. Damit reiht sich der Komiker in eine illustre Runde ein. Insgesamt haben bisher 51 Künstler und Ensembles die "Chemnitzer Biene" erhalten. Unter den Preisträgern befinden sich auch prominente Kollegen aus der Comedy- und Kabarettszene wie Chris Tall (34) sowie die Kabarettisten Willy Astor und Urban Priol.

Für alle, die Ralfs Auftritt in Chemnitz verpasst haben oder keine Karten mehr bekommen konnten, gibt es eine gute Nachricht: Der Comedian wird auch in Zukunft in der Region auftreten. Am 11. Februar 2027 kommt er mit seinem neuen Programm "Schmitzmän" in die Stadthalle Zwickau. Die Stadthalle Chemnitz steht vorerst noch nicht wieder auf seinem Tourplan. Ralf, der mit seinen wortwitzig betitelten Programmen regelmäßig die Hallen füllt, hat sich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut und begeistert mit seiner unverwechselbaren Art des Humors.

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Getty Images Ralf Schmitz, Comedian

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Getty Images Ralf Schmitz bei der Premiere von "Once Upon A Time In Hollywood"

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Getty Images Ralf Schmitz beim Fernsehpreis 2021