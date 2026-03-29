Ab Ende April: Ralf Schmitz hostet neue Quizshow auf RTL

Der Komiker und Schauspieler Ralf Schmitz (51), der in der aktuellen Staffel der Show LOL: Last One Laughing zu sehen ist, präsentiert ab Ende April eine neue Gameshow. Am 27. April 2026 um 20.15 Uhr feiert "Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens" ihre Premiere beim Kölner Sender RTL. In dem Format tritt jeweils ein einzelner Kandidat gegen ein 200-köpfiges Studiopublikum an und muss versuchen, besser zu schätzen als die Masse. Gefragt sind dabei Bauchgefühl, schnelle Entscheidungen und spontane Reaktionen. Die Show verspricht neben Spielspannung auch viel Humor, Raum für Improvisation und jede Menge Überraschungen, die den typischen Schmitz-Stil widerspiegeln.

Das Prinzip der Show ist simpel, aber raffiniert: Es werden kuriose und alltagsnahe Fragen gestellt, etwa "Wie viele Klopapierrollen verbrauchen wir jährlich pro Kopf?", "Wie viele Minuten tragen die Deutschen durchschnittlich eine Jogginghose am Tag?" oder "Wie viel Prozent der Deutschen neigen beim Küssen ihren Kopf nach rechts?". Gelingt es einem Einzelkandidaten auch nur ein einziges Mal, mit seiner Einschätzung näher an der richtigen Lösung zu liegen als die Mehrheit der 200 Studiozuschauer, erhält er 10.000 Euro. Jeder Kandidat hat dafür maximal vier Chancen. Gelingt es keinem, die Gruppe zu schlagen, wächst der Jackpot der Vielen. Im großen Finale gibt es dann noch eine Besonderheit: Der beste Schätzer aus dem Publikum wechselt die Seiten und tritt selbst als Einzelner gegen die Masse an.

Ralf Schmitz selbst zeigt sich begeistert von dem neuen Format. "'Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens' ist die perfekte Show für alle Schätz-Kekse. Denn meine Kandidaten müssen nur besser schätzen als die Vielen", erklärte der Comedian, der im März mit dem Stadthallenpreis "Chemnitzer Biene" geehrt wurde, gegenüber RTL. Und das macht diese Show zum spannendsten Besser-Schätz-Quiz aller Zeiten. Also angucken – das würde ich sehr zu schätzen wissen!" Der Sender zeigt nach der Premiere am 27. April zwei weitere Ausgaben am 4. Mai und am 11. Mai, jeweils um 20.15 Uhr. Mit seiner Spontaneität, seinem Tempo und seiner ausgeprägten Improvisationslust prägt der 51-Jährige den unverwechselbaren Ton der Show.

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Getty Images Ralf Schmitz, deutscher Komiker

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Getty Images Ralf Schmitz im August 2019 in Berlin

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Getty Images Ralf Schmitz in Hamburg, Juli 2014