Kevin Federline unterstützt Britneys Reha-Entscheidung

Kevin Federline (48) hat sich zu den Berichten geäußert, dass seine Ex-Frau Britney Spears (44) freiwillig eine Entzugsklinik aufgesucht hat. Sein Anwalt Mark Vincent Kaplan teilte TMZ am Montag mit, dass Kevin von den Berichten wisse und froh sei, dass die Sängerin Hilfe bekomme – besonders da es sich offenbar um eine eigene Entscheidung handle. "Das Entscheidende ist, dass sie den empfohlenen Behandlungsplan befolgt und abschließt", so Kaplan gegenüber TMZ. Britney hatte sich über das Wochenende freiwillig in eine Behandlungseinrichtung einweisen lassen, was ein Sprecher der Popsängerin gegenüber Us Weekly bestätigt hatte.

Der Schritt erfolgte mehr als einen Monat nach Britneys Festnahme wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss in der Nähe ihres Hauses in Ventura County, Kalifornien. Schon damals hatte Kevin über seinen Anwalt auf die Verhaftung reagiert und gehofft, dass seine Ex-Frau notwendige Hilfe annehmen würde. "Er hofft das Beste für sie", erklärte Kaplan damals gegenüber TMZ. Der Sprecher der Sängerin hatte nach der Festnahme erklärt: "Das war ein bedauerlicher Vorfall, der völlig unentschuldbar ist. Britney wird die richtigen Schritte unternehmen und sich ans Gesetz halten."

Britney und Kevin waren von 2004 bis 2007 miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne: Sean Preston (20) und Jayden James (19). Zuletzt geriet das Verhältnis der beiden Ex-Partner erneut in Bewegung, als Kevin im Oktober 2025 ein Buch über seine Zeit mit der Sängerin veröffentlichte. Britneys Team reagierte damals kritisch und erklärte, dass Kevin und andere erneut von ihr profitierten. Kevin verteidigte sich hingegen mit den Worten: "Wenn sie das Recht hat, ihre Geschichte zu erzählen, warum dann nicht auch ich?"

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Britney Spears und Kevin Federline, 2015

Anzeige Anzeige

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Kevin Federline, Ex-Mann von Britney Spears