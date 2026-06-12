Olivia Wilde & Edward Norton genießen Premiere in Italien

Kurz vor dem Kinostart ihres gemeinsamen Films "The Invite" ließen Olivia Wilde (42) und Edward Norton (56) gemeinsam die Seele baumeln – und das in stilvollem Ambiente. Am Dienstag, dem 9. Juni, wurde das Duo dabei fotografiert, wie es mit einem Boot in Portofino an der italienischen Riviera ankam. Auf Bildern, die Just Jared veröffentlichte, sind die beiden jedoch nicht allein zu sehen: Mit dabei waren auch Edwards Ehefrau Shauna Robertson, Tech-Investor Yuri Milner und seine Frau Julia sowie Regisseur Damien Chazelle (41) und dessen Ehefrau, die Schauspielerin Olivia Hamilton.

An Bord herrschte eine ausgesprochen entspannte und ausgelassene Stimmung. Die Gruppe genoss die gemeinsame Zeit auf dem Wasser, saß gemütlich beisammen und unterhielt sich bei Drinks, während das Boot entlang der malerischen Küste der italienischen Riviera fuhr. Die Gäste wirkten bestens gelaunt und nutzten die Gelegenheit, vor dem Trubel rund um die Filmpremiere noch einmal abzuschalten. Olivia ließ es sich außerdem nicht nehmen, ins Wasser zu gehen: Sie wurde später in einem roten Bikini gesichtet, ein Handtuch umgeschlungen, als hätte sie gerade ein Bad genommen oder die Whirlpool-Zeit genossen.

In "The Invite" läuft es für Olivias Figur dagegen alles andere als entspannt. Der Film dreht sich um das Ehepaar Joe und Angela, gespielt von Seth Rogen (44) und Olivia, deren Beziehung auf wackligen Beinen steht. Als sie ihre rätselhaften Nachbarn Hawk und Pina – verkörpert von Edward und Penelope Cruz (52) – zum Dinner einladen, nimmt der Abend laut der offiziellen Filmbeschreibung eine unerwartete Wendung: "Joe und Angelas Ehe steht auf dünnem Eis. Als sie ihre enigmatischen Nachbarn von oben zu einer Dinnerparty einladen, gerät die Nacht an unerwartete Orte. Haben sie die Flamme neu entfacht oder das Streichholz angezündet, das alles in Brand steckt?" Die Komödie läuft ab dem 26. Juni in ausgewählten Kinos und startet am 10. Juli landesweit.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Olivia Wilde und Edward Norton

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Getty Images Seth Rogen bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images Olivia Wilde bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills