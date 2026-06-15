Luxuriös? Haftbedingungen für Marius Borg Høiby nach Urteil

Marius Borg Høiby (29) muss nach seinem Urteil offenbar mit vier Jahren Haft rechnen, berichtet Blick. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) wurde in Norwegen in 34 von 38 Anklagepunkten schuldig gesprochen, nachdem er zu Beginn des Jahres sieben Wochen lang vor Gericht gestanden hatte. Noch ist die Entscheidung nicht rechtskräftig, denn sowohl sein Anwaltsteam als auch die Staatsanwaltschaft haben nun zwei Wochen Zeit, Berufung einzulegen. Sollte das Urteil bestehen bleiben, könnte Marius seine Strafe im Hochsicherheitsgefängnis Ila verbüßen, in das er laut den vorliegenden Informationen bereits vor Kurzem verlegt worden war. In der Anstalt erwartet ihn ein strukturiertes, aber für viele überraschend komfortabel wirkendes System mit festen Tagesabläufen und zahlreichen Angeboten zur Resozialisierung.

Das Gefängnis Ila gilt als Hochsicherheitseinrichtung und ist auch deshalb bekannt, weil dort Massenmörder Anders Behring Breivik einsitzt. Für Marius würde der Haftalltag dort allerdings nicht nur aus Einschluss bestehen. In norwegischen Gefängnissen liegt der Fokus stark auf Resozialisierung. Der Tagesablauf umfasst demnach Frühstück, verpflichtende Arbeit, Ausbildung oder andere Programme, eine Mittagspause sowie weitere Schul- oder Therapieangebote. Danach folgen Freizeitmöglichkeiten wie Sport, Musik, Fernsehen, Lesen, Gespräche und kreative Beschäftigungen, bevor am Abend wieder eingeschlossen wird. Auch die Zellen sind vergleichsweise schlicht, aber gut ausgestattet: vorgesehen sind Bett, Schreibtisch und Schrank, oft auch ein Fernseher. In einigen Fällen gibt es sogar ein eigenes Bad oder zumindest Waschbecken und Toilette.

Rund um das Urteil war zuletzt bereits darüber diskutiert worden, ob die Strafe für Marius angesichts der Schwere der Vorwürfe milde ausgefallen sei. Im Raum stand zwischenzeitlich eine deutlich höhere Forderung der Staatsanwaltschaft von sieben Jahren und sieben Monaten Haft. Umso mehr rückt nun in den Fokus, wie sein möglicher Gefängnisalltag aussehen könnte. Hinzu kommt die familiäre Situation: Seine Mutter Mette-Marit wartet wegen ihrer schweren Lungenfibrose laut den Berichten in einer Klinik auf ein Spenderorgan. Dass Ila näher an dieser Klinik liegt, wurde in dem Zusammenhang ebenfalls als wichtiger Punkt genannt.

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Getty Images Marius Borg Høiby in Oslo, Juni 2022

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Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit

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Getty Images Mette-Marit feiert den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, am 17. Mai 2026