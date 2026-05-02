Haar-OP im Ausland ging schief: Jens Hilbert in Notaufnahme

Nach einer Haartransplantation in der Türkei hatte Jens Hilbert (48) mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste in der Notaufnahme behandelt werden. Der Realitystar unterzog sich vor rund zwei Wochen dem siebenstündigen Eingriff im Ausland – doch zurück in Deutschland verschlechterte sich sein Zustand rapide. "Ich hatte so starkes Fieber bekommen. Es war nicht auszuhalten. Ich hatte zwar noch Schmerzmittel zu Hause, aber ich habe es nicht in den Griff gekriegt", erzählte er der Bild.

Schließlich musste der 48-Jährige in einer Klinik in Darmstadt behandelt werden. Die Situation sei durchaus bedrohlich gewesen: "Ich hatte unheimlich schlechte Blutwerte, kurz vor einer Sepsis", so Jens gegenüber dem Magazin. Vor wenigen Tagen wurde er wieder entlassen und befindet sich nun auf dem Weg der Besserung. Als mögliche Ursache für die Komplikationen sieht er weniger den Eingriff selbst, den er als "medizinisch professionell organisiert" lobt, als vielmehr seine Rückreise. "Man hockt am Flughafen, frisch operiert. Im Flieger mit einer offenen Wunde. Das hätte ich anders machen sollen", sagte er rückblickend. Für die Operation in der Türkei hatte er sich vor allem aus Kostengründen entschieden: Während der Eingriff dort etwa 3.500 Euro kostete, wären in Deutschland bis zu 15.000 Euro fällig geworden.

Trotz der schmerzhaften Erfahrung bereut Jens den Eingriff nicht. "Ich finde, Haare auf dem Kopf zu haben, einfach gut", betonte er. Zudem stellte er klar, dass solche Komplikationen nicht nur im Ausland passieren könnten. Bei einer früheren Haartransplantation in Düsseldorf sei ihm die Naht am Kopf aufgeplatzt. Jens wurde durch seinen Sieg bei "Promi Big Brother" einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

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Mathis Wienand/Getty Images Jens Hilbert bei der Barbara Schwarzer Fashion Show

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Ot,Ibrahim Jens Hilbert 2018