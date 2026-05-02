Seth MacFarlane plant neuen "Ted"-Film für Peacock

Seth MacFarlane (52) hat große Pläne für seinen Kultteddy: Beim Panel seiner Serie "Ted" auf dem Deadline Contenders TV-Event verriet der Macher, dass er ernsthaft mit einem neuen Live-Action-Film für die Streamingplattform Peacock liebäugelt. Parallel wünscht sich der Comedyprofi auch eine dritte Staffel der aktuellen Live-Action-Serie. An seiner Seite bei dem Event war Schauspielerin Alana Ubach, die in der Serie mitspielt. "Ich denke, wir alle würden das in irgendeiner Form befürworten, ob es nun eine dritte Staffel von 'Ted' ist oder ein Direktfilm für Peacock mit diesem Cast", erklärte Seth gegenüber dem anwesenden Publikum.

Letztlich liege die Entscheidung aber beim Sender selbst. "Es liegt wirklich an Peacock, mit ihrem riesigen Dagobert-Duck-artigen Geldspeicher, in den sie jeden Tag hineinspringen", sagte der Produzent. Alana ergänzte optimistisch: "Das Wunderbare an einer charaktergetriebenen Serie ist, dass die Möglichkeiten endlos sind, oder?" Parallel zur möglichen Fortsetzung der Live-Action-Reihe ist zudem eine animierte Version von "Ted" für Peacock in Arbeit, die sich laut Seth bereits weit in der Produktion befindet.

Die Animationsserie spielt zeitlich nach den Ereignissen des letzten Realfilms und bringt die Originalbesetzung zurück: Mark Wahlberg (54), Amanda Seyfried (40) und Jessica Barth leihen ihren Figuren erneut die Stimme. Verantwortlich für das Projekt sind die ausführenden Produzenten Paul Corrigan und Brad Walsh. Seth lobte deren Arbeit ausdrücklich: "Brad und Paul haben dieses Ding in etwas verwandelt, das ich gerne schaue." Der "Family Guy"-Schöpfer verwies beim Panel außerdem darauf, dass der originale "Ted"-Film aus dem Jahr 2012 ursprünglich selbst als animiertes Konzept begonnen hatte, bevor er zum Kinoerfolg wurde.

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Imago Ted und John (Mark Wahlberg) in einer Szene aus der Komödie "Ted"

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Getty Images Seth MacFarlane im Januar 2022

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Imago Mark Wahlberg, der sprechende Teddybär Ted und Amanda Seyfried in "Ted 2"