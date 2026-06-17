Prinzessin Anne bricht für ihre Enkel mit dieser Royal-Regel

Prinzessin Anne (75) ist bekannt für ihre Pflichtbewusstheit, Disziplin und ihren trockenen Humor – aber bei ihren sechs Enkelkindern zeigt die Princess Royal offenbar eine ganz andere Seite. Ingrid Seward, Chefredakteurin des Majesty Magazine, verriet gegenüber Hello!, dass Anne zwar eine sehr bestimmte Ausstrahlung habe, jedoch auch eine weiche Seite besitze. Und die komme vor allem im Umgang mit ihren Enkeln zum Vorschein. "Sie hat sich immer geweigert, sich beim Küssen von Babys in der Öffentlichkeit fotografieren zu lassen, aber bei ihren eigenen Enkelkindern ist sie anders und sie liebt sie offensichtlich über alles", so die Adelsexpertin.

Auch Körpersprache-Expertin Judi James bestätigte gegenüber Express, dass Anne bei den Kleinen ihre spielerische Seite zeige: "Annes Mimik könnte manchmal den Eindruck erwecken, dass sie eine ziemlich strenge Oma sein kann. Aber es ist auch klar, dass ihre spielerische Seite bei den kleinen Kindern zum Vorschein kommt." Insgesamt hat Anne sechs Enkelkinder. Ihre Tochter Zara Tindall (45) hat mit Ehemann Mike Tindall (47) drei Kinder, und Sohn Peter Phillips (48) hat zwei gemeinsame Töchter mit seiner Ex-Frau Autumn Kelly. Hinzu kommt Georgina, die Tochter seiner neuen Ehefrau Harriet Sperling, die Peter kürzlich geheiratet hat.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei Annes Bruder König Charles III. (77) ab. Königin Camilla (78) schwärmte in einer TV-Dokumentation davon, wie entspannt Charles als Großvater sei: Er könne stundenlang mit seinen Enkeln auf dem Fußboden herumkriechen, lustige Geräusche machen und lachen. "Er liest ihnen Harry Potter vor. Und ich glaube, die Kinder lieben das", erzählte sie. Zu Harrys (41) Kindern Archie (7) und Lilibet (5), die mit ihren Eltern in den USA leben, hat Charles hingegen kaum persönlichen Kontakt. Harry selbst hatte seinen Vater einst in einer BBC-Dokumentation als unermüdlichen Workaholic beschrieben, der spät zu Abend esse und nicht selten "an seinem Schreibtisch einschläft".

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Getty Images Prinzessin Anne besucht den Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey

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Imago Prinzessin Anne mit ihren Enkeltöchtern Isla Phillips und Mia Tindall, 2018

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Getty Images Peter Phillips, Zara Tindall und Prinzessin Anne im Mai 2008