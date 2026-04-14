Haus und Kinder? Marco Cerullo verrät Pläne mit seiner Coco

Marco Cerullo (37) schwebt mit seiner neuen Freundin Coco auf Wolke sieben. Der Realitystar und die Blondine sind erst seit wenigen Monaten offiziell ein Paar, zeigten sich aber bereits gemeinsam bei Events und auf Social Media. Im Gespräch mit Promiflash plauderte Marco nun aus, wie er sich die Zukunft mit Coco vorstellen könnte. "Wir wollen zehn Kinder. Wir sind ja schon in der Planung. Wir sind da schon fleißig. Wir haben uns schon Häuser angeschaut und alles Mögliche", antwortete er lachend.

Bevor bei den Fans allerdings die große Aufregung ausbricht: Marco ließ direkt im Anschluss die Katze aus dem Sack. "Nein, Spaß. Wir lassen das ganz entspannt angehen. Wir gucken einfach mal", erklärte er gegenüber Promiflash. Große Zukunftspläne gibt es also noch nicht – zumindest keine konkreten. Cocos Reaktion auf die Worte ihres Freundes fiel dabei kurz und eindeutig aus: "Genau so will ich es auch."

Marco ist vor allem durch seine Auftritte im Reality-TV bekannt. Er nahm unter anderem an der Show Bachelor in Paradise teil, wo er auch seine Ex-Freundin Christina Grass (37) kennenlernte. Die Beziehung der beiden hielt mehrere Jahre, ehe sie sich trennten. Für zusätzliche Spannungen sorgte dabei auch ihr gemeinsames Haus: Nach der Trennung konnten sie sich lange nicht einigen, wer darin wohnen soll. Letztlich überließ Marco Christina das Eigenheim, auch wenn ihn die finanzielle Investition im Nachhinein ärgert. Möglicherweise ist genau diese Erfahrung ein Grund dafür, dass er es mit seiner neuen Partnerin Coco nun deutlich langsamer angehen lässt.

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026

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ActionPress Christina Grass und Marco Cerullo