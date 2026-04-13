Marco Cerullo & Coco pendeln zwischen Deutschland und Malle

Marco Cerullo (37) ist frisch verliebt – und für seine neue Liebe ständig im Flieger unterwegs! Der Realitystar erzählte jetzt im Promiflash-Interview, dass er und Freundin Coco aktuell zwischen Deutschland und Mallorca pendeln. Beide haben nach wie vor jeweils eine Wohnung in Deutschland, zusätzlich besitzt Marco auf der Baleareninsel noch eine Zweitwohnung. Dort wollen die Turteltauben schon ganz bald wieder gemeinsam einchecken: Schon zeitnah geht es für das Paar erneut nach Mallorca, wo kurz darauf ein großes Opening ansteht und die beiden erst mal einen ganzen Monat bleiben werden.

Im Gespräch gibt Marco einen Einblick in ihren neuen Reise-Alltag, der sich gerade rund um ihre Liebe einspielt. "Ich hab in Deutschland eine Wohnung. Sie hat in Deutschland eine Wohnung. Und ich hab natürlich auf Mallorca meine Zweitwohnung", erklärt der Ex-Dschungelcamper im Interview. Aktuell seien sie fast durchgehend zusammen unterwegs, mal in Deutschland, mal auf der Insel. Nach ihrem einmonatigen Mallorca-Stay wegen des Openings wollen sie erst einmal flexibel bleiben und von Termin zu Termin entscheiden, wo sie sich aufhalten.

Dass Marco mit Coco nun so offen über den gemeinsamen Alltag spricht, ist für seine Fans ein spannender nächster Schritt. Der TV-Star hatte seine neue Partnerin anfangs nur Stück für Stück mit der Öffentlichkeit geteilt und erst vor wenigen Wochen ihr Gesicht auf einem Pärchenfoto gezeigt. Seitdem scheint der Realitystar seine Follower immer mehr an seinem frischen Liebesglück teilhaben lassen zu wollen – sei es mit Urlaubsbildern aus der Sonne oder jetzt mit Einblicken in ihr Pendel-Leben zwischen Deutschland und Mallorca.

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

Anzeige Anzeige

Imago Marco Cerullo bei der Pressekonferenz zum Kampfsport-Event Fame Fighting 3 am 11. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026