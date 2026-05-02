Zwei Calvins wollen sie: Ihn findet Aurelia Lamprecht heißer

Doppeltes Calvin-Chaos bei Match My Ex! In der aktuellen Folge steht Aurelia Lamprecht (27) vor einer kniffligen Wahl in der Villa: Mit wem will sie in die berüchtigte X-Suite ziehen? Sowohl Calvin Ogara als auch Calvin Steiner buhlen sichtbar um die Reality-TV-Bekanntheit. Vor laufenden Kameras knistert es mit beiden, doch am Ende fällt die Entscheidung auf Calvin O., der mit Aurelia die Liebeskammer bezieht. Während sich Calvin S. eine Pleite eingestehen muss, sorgt Aurelias Wahl auch bei einer anderen Person für Herzschmerz: Calvin O.s Ex Christin Pawlowski. Sie formuliert ihre Furcht: "Das ist meine größte Sorge, dass Calvin einen Ersatz für mich findet."

Der Hintergrund: Calvin O. war bereits zuvor mit Christin in der X-Suite und beide schmusten miteinander im Pool und hatten eine Menge Spaß. "Was ist, wenn er sich verliebt? Sie ist eine tolle Frau", überlegt Christin nun. Kurz darauf wird es zwischen Aurelia und Calvin O. tatsächlich heiß – ebenfalls im Whirlpool. Beide küssen sich leidenschaftlich, die Funken sprühen sichtbar. Doch auch mit Namensvetter Calvin S. gibt es für Aurelia knisternde Momente – unter der Dusche. Sie beschreibt die Situation mit deutlichen Worten: "Er war so nah und hätte mich fast geküsst. Ich hätte nichts dagegen." Calvin S. beschreibt den feuchten Spaß wiederum mit: "Es war sehr heiß."

Doch Calvin S. will nicht nur Aurelia: Seine Ex Joanna Lamprianidou lässt sein Herz ebenfalls höherschlagen. Das Wiedersehen war allerdings alles andere als romantisch. Joanna zog sich sofort zurück und versteckte sich sogar im Bad hinter einem Vorhang beim Klo. "Ich renne gerne vor meinen Problemen weg", erklärte sie im Einzelinterview. Kein Wunder, denn die Trennung mit Calvin lag erst wenige Wochen zurück.

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Collage: Instagram / calvinsteinerr, Instagram / calvinogara Collage: Calvin Steiner und Calvin Ogara

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CH Media Entertainment Calvin Ogara und Aurelia Lamprecht in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Calvin Ogara und Aurelia Lamprecht in "Match My Ex"

CH Media Entertainment Calvin Steiner und Joanna Lamprianidou in "Match My Ex"