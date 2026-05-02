George R. R. Martin sicher: "Elden Ring"-Film wird episch

"Elden Ring" war einer der größten Gaming-Hits der vergangenen Jahre und wurde bei den Game Awards 2022 als Spiel des Jahres ausgezeichnet. Die Idee hinter der Geschichte stammt von niemand Geringerem als Game of Thrones-Autor George R. R. Martin (77). Er brachte auch die Verfilmung auf den Weg. In seinem Blog "Not a Blog" erzählte der Schriftsteller nun ein bisschen von der Produktion. Dabei machte George deutlich, dass er große Hoffnungen in den Fantasy-Film steckt – die Umsetzung könnte ein episches Kinospektakel werden. "A24 ist ein großartiges Studio und Alex Garland ist ein erstklassiger Regisseur. Aktuelle Stimmung: hoffnungsvoll", meint er.

Mit seinen schlichten Worten dürfte George auch die Erwartungen der Fans heben. Immerhin wird "Elden Ring" ein echtes Mega-Projekt. Das Studio A24 investierte gigantische 85 Millionen Euro in die Produktion, was einige Möglichkeiten eröffnet. Erst vor wenigen Tagen wurde der Cast bekanntgegeben – und auch der kann sich sehen lassen. Mit dabei sind unter anderem Kit Connor (22), Ben Whishaw (45), Cailee Spaeny (28) und Jonathan Pryce (78). Welche Rollen die Darsteller verkörpern werden, ist noch nicht offiziell. Mit Alex kommt ein erfahrener Regisseur ins Spiel. Er steckte unter anderem hinter Filmen wie "Ex Machina" und "Civil War" und schrieb zudem die Drehbücher von "28 Days Later" und dem Nachfolger "28 Years Later: The Bone Temple".

Für den Film wird wohl vor allem das bildgewaltige Worldbuilding eine Herausforderung sein, für das "Elden Ring" von den Spielern so sehr gefeiert wurde. Komplex ist aber auch die Handlung. Zentral sind die Bruchstücke des Elden Rings oder Goldenen Runen, die den Krieg der Halbgötter in der fiktiven Welt, die Zwischenlande, auslöste. Der Elden Ring wurde einst der Königin Marika von der Gottheit namens der Höhere Wille übergeben, damit sie ihm als Gefäß dient. Als solchen nahm sie Godfrey, den späteren ersten Eldenfürsten, zum Mann. Doch sie verstieß ihn und schickte ihn mitsamt seinen Truppen ins Exil – sie wurden ab da "die Befleckten" genannt. Als dann die gestohlene Rune des Todes für den Tod ihres Sohnes Godwin verantwortlich war, zerstörte Marika den Elden Ring und verschwand. Der Spieler und Protagonist kehrt als namenloser Befleckter in die Zwischenlande zurück, stellt seine Ehre wieder her und entscheidet über das Schicksal der Welt. Dabei stellen sich ihm zahlreiche, mächtige Gegner in den Weg, wie beispielsweise Fanliebling Malenia.

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Getty Images George R. R. Martin im Mai 2019

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Getty Images Alex Garland bei der Premiere von "Devs", 2020

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Getty Images Kit Connor, britischer Schauspieler

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