Kathy Hilton verklagt: Hausgast stürzt schwer in Bel Air

Kathy Hilton (66) sieht sich mit einer Klage konfrontiert, die es in sich hat. Eine Frau namens Kimberly Heffington verklagt den The Real Housewives of Beverly Hills-Star, nachdem sie sich bei einem Besuch auf dessen Anwesen in Bel Air schwer verletzt haben soll. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die dem Portal TMZ vorliegen, ereignete sich der Vorfall bereits am 25. August 2024 auf dem luxuriösen Grundstück der Reality-TV-Bekanntheit. Die Villa erstreckt sich über 1.400 Quadratmeter und verfügt über sieben Schlafzimmer sowie acht Badezimmer. Der Wert des Anwesens wird auf umgerechnet knapp 24 Millionen Euro geschätzt.

Laut der Klage habe Kimberly das Grundstück besucht und sei über einen Gehweg gelaufen, als ihr Fuß sich zwischen unebenen Bodenplatten verfangen habe. Dadurch sei sie gestürzt und "gewaltsam auf dem Boden gelandet", wie es in den Unterlagen heißt. Die Folge: schwere Verletzungen, darunter ein komplexer Riss des Innenmeniskus im rechten Knie. Kimberly wirft Kathy Fahrlässigkeit vor und kritisiert, dass es keine Warnkegel oder Sicherheitsschilder gegeben habe, die auf die unebene Oberfläche hingewiesen hätten. Sie fordert nun Erstattung ihrer medizinischen Kosten sowie nicht näher bezifferte Schadensersatzzahlungen. Einige ihrer Verletzungen würden dauerhaft bleiben, behauptet sie.

Berichten aus dem Jahr 2024 zufolge veranstaltete Kathy an dem fraglichen Tag einen Nachlassverkauf auf ihrem Anwesen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Zu der gegen sie eingereichten Klage hat sich die 66-Jährige bislang nicht öffentlich geäußert. Die Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin ist die Mutter von vier Kindern und seit 1979 mit dem Immobilienmogul Richard Hilton (70) verheiratet. Zu ihren bekanntesten Kindern zählen Paris Hilton (45) und Nicky Hilton (42). Kathy selbst wurde durch ihre Auftritte in der erfolgreichen Reality-Serie "The Real Housewives of Beverly Hills" einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

Getty Images Kathy Hilton, Mutter von Paris Hilton

Getty Images Kathy Hilton in New York City auf dem Empire State Building

