Bei Babyshower gesichtet: Beatrice feiert diskretes Comeback

Prinzessin Beatrice hat sich nach Wochen der öffentlichen Zurückhaltung wieder bei einem gesellschaftlichen Ereignis gezeigt. Die 37-Jährige nahm laut dem Magazin Hello an der Babyparty ihrer engen Freundin und persönlichen Stylistin Olivia Buckingham in London teil. Die Feier fand im kleinen Kreis im Zuhause der werdenden Mutter statt, die erst im Februar ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte. Auch prominente Gäste wie das Model und die Schauspielerin Poppy Delevingne (40) sowie Unternehmerin und Hotelerbin Nicky Hilton (42) waren vor Ort. Beatrice selbst war auf den im Anschluss veröffentlichten Fotos zwar nicht zu sehen, ihre Anwesenheit wurde jedoch bestätigt.

Olivia teilte nach der Feier auf Instagram ihren Eindruck von dem besonderen Tag: "Ich bin immer noch ganz überwältigt von der wundervollen Babyshower und unendlich dankbar dafür, dass ich mich wie in einer riesigen Liebesblase fühle. Vielen Dank für all die Liebe und die unglaubliche Unterstützung meiner Freunde und Familie nah und fern." Die Stylistin gilt bereits seit Jahren als enge Vertraute von Beatrice und soll ihren Stil maßgeblich mitgeprägt haben. Zuletzt war die Prinzessin im März gemeinsam mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) bei einem Abendessen in einem Londoner Sushi-Restaurant gesehen worden. Das Paar wirkte dabei entspannt und gut gelaunt.

Beatrice hatte sich in den vergangenen Monaten durch die anhaltende Berichterstattung über ihre Familie zurückgezogen. Im Fokus stand dabei vor allem die Verbindung ihrer Eltern, Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66), zu dem 2019 verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Zuletzt war bekannt geworden, dass König Charles III. (77) sich zunehmend von seinen Nichten Beatrice und Eugenie (36) distanziert haben soll.

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Getty Images Prinzessin Beatrice beim Royal Ascot im Juni 2014

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Instagram / oliviabuckingham Olivia Buckingham und Nicky Hilton bei der Babyshower

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IMAGO / PPE Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, September 2019