Darum hat sich Robert Downey Jr. für "Iron Man" entschieden

Robert Downey Jr. (61) erinnert sich an die Anfänge jener Rolle zurück, die sein Leben für immer verändern sollte: Wie der Schauspieler während eines Roundtable-Gesprächs mit weiteren Kollegen und The Hollywood Reporter berichtet, setzte er sich damals mit Regisseur Jon Favreau (59) zusammen, um den allerersten "Iron Man"-Film zu planen. Damals habe noch niemand geahnt, dass daraus das riesige Marvel Cinematic Universe werden würde: "Es gab keinerlei Sicherheit, dass die Sache überhaupt laufen würde. Iron Man war ein Held aus zweiter Reihe", macht Robert deutlich. Umso spannender fällt nun der Blick hinter die Kulissen dieser Anfangstage aus, den der Hollywoodstar im Gespräch gewährt.

Beim Roundtable erzählt der Marvel-Star, wie sehr ihn Jon Favreau schon lange vor "Iron Man" beeindruckt hatte. Er erinnert sich daran, wie er den Film "Swingers" sah und erfuhr, dass Jon nicht nur die Hauptrolle spielte, sondern auch das Drehbuch geschrieben hatte. "Wer ist dieser Typ?", habe er sich damals gedacht. Auch die gemeinsame Herkunft habe die beiden einander nähergebracht: Beide stammen aus Queens, Jon besuchte außerdem die Bronx High School of Science und arbeitete beim Chicago Improv. "Wir waren dazu bestimmt, diese Sache zu machen", fasst Robert zusammen. Darüber hinaus habe Marvel ihnen für den Auftakt überraschend großen kreativen Freiraum gelassen. Das Studio habe, wie er es formuliert, "die Irren für eine Weile die Irrenanstalt leiten lassen." Der Blockbuster sei von Anfang an mit einem fast unabhängigen Ansatz gedacht gewesen, obwohl es um einen großen Genrefilm ging.

Während Robert zuletzt mit seinem preisgekrönten Auftritt in "Oppenheimer" noch einmal ganz neue Seiten von sich gezeigt hat, bleibt seine Rolle als Tony Stark für viele Fans eng mit seiner persönlichen Geschichte verknüpft. Der Darsteller hatte sich in der Vergangenheit immer wieder offen darüber geäußert, wie sehr ihm der Marvel-Erfolg half, nach schwierigen Jahren wieder beruflich Fuß zu fassen und Stabilität in sein Leben zu bringen. Zusammen mit seinen langjährigen Kollegen aus Hollywood blickt Robert damit auf eine Karriere zurück, die von einigen Neuanfängen geprägt ist – und in der sich berufliche Wendepunkte immer wieder eng mit seinen persönlichen Entwicklungen verknüpft haben.

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Getty Images Robert Downey Jr. gewinnt einen Oscar, März 2024

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Robert Downey Jr. als Iron Man

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Getty Images Jon Favreau auf einem Disney-Event im August 2019