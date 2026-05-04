George Clooney (64) will keiner Karriere mehr hinterherjagen

George Clooney (64) denkt mit 64 Jahren offenbar über seine Prioritäten nach – und setzt diese neu. Bei der 51. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York sprach der Schauspieler jetzt gegenüber Page Six offen über seine Pläne für die Zukunft. Demnach möchte er beruflich kürzertreten und stattdessen mehr Zeit in sein Engagement außerhalb Hollywoods investieren. "Ich jage keiner Karriere mehr hinterher", erklärte er dabei. Im Mittelpunkt soll künftig die Clooney "Foundation for Justice" stehen, die er gemeinsam mit seiner Frau Amal Clooney (48) gegründet hat. Außerdem will er verstärkt mit der "Los Angeles Roybal School of Film and Television" zusammenarbeiten, die unterrepräsentierten Nachwuchstalenten den Einstieg in die Film- und TV-Branche erleichtern soll.

Ganz ohne Hollywood wird es aber nicht weitergehen. "Wenn man eine gute Rolle bekommt, nimmt man sie natürlich an!", stellte George klar. Er betonte, dass die Arbeit an persönlichen Projekten "auf eine gewisse Weise hilfreich" sei, "weil man mehr Zeit damit verbringen kann, an Dingen zu arbeiten, die einem wichtig sind." Geehrt wurde er bei der Gala für seine bedeutenden Beiträge zur Kinokunst – ein Umstand, der dem Schauspieler nach eigener Aussage etwas unangenehm war. "Ich glaube, jeder mit einem gewissen Maß an Integrität würde sich schämen, wenn jemand aufsteht und einen in den höchsten Tönen lobt", sagte er. "Das ist mir ein bisschen peinlich."

George und Amal hatten im Jahr 2014 in Venedig geheiratet. Drei Jahre später wurden die beiden Eltern von Zwillingen, einem Mädchen namens Ella und einem Jungen namens Alexander. Beruflich blickt George auf einen langen Weg zurück: Bevor er mit der Krankenhausserie "Emergency Room" den Durchbruch schaffte und später erfolgreich auf die Kinoleinwand wechselte, kämpfte er sich durch zahlreiche Sitcoms und gescheiterte Pilotprojekte. Heute ist er unter anderem als Oscar-Preisträger bekannt – eine Entwicklung, die ihn selbst zu überraschen scheint. "Die Idee, dass ich nach einigen der Shows, in denen ich mitgespielt habe, noch immer eine Karriere habe, ist erschreckend", sagte er bescheiden.

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Getty Images Amal und George Clooney bei der Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City

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Getty Images George Clooney bei der 51. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York, April 2026

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Getty Images Cast von "E.R.": Noah Wyle, Sherry Stringfield, Anthony Edwards, Julianna Margulies, George Clooney, Gloria Reuben und Eriq La Salle, ca. 1996