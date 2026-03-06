"You're Only Young Twice": Ashley Tisdale spielt Hauptrolle

Ashley Tisdale (40) kehrt ins Fernsehen zurück und übernimmt die Hauptrolle in der neuen CBS-Comedy "You're Only Young Twice". Die Schauspielerin spielt darin Emily, eine Frau, die in der Highschool schwanger wurde und noch als Teenager heiratete. Jetzt ist Emily 35 Jahre alt, ihr Kind beginnt gerade das College – und sie und ihr Mann Alex lassen sich scheiden, um noch einmal neu anzufangen. Wie der US-Sender bekannt gab, wird die Serie als Multi-Kamera-Comedy produziert. Ashley ist nicht nur als Hauptdarstellerin dabei, sondern auch als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt.

In der Serie geht es um die frisch geschiedenen Eltern, die sich plötzlich als Empty Nester wiederfinden und lernen müssen, sich in der Dating-Welt zurechtzufinden. Dabei erziehen Emily und Alex weiterhin gemeinsam ihr Kind und stolpern durch die Höhen und Tiefen des Co-Parentings. Die Serie, die von Tommy Johnagin geschrieben wurde, lässt außerdem offen, ob die beiden vielleicht sogar eine zweite Chance auf Liebe bekommen könnten. Neben Ashley und Tommy fungiert auch Mandy Summers als ausführende Produzentin der Show, die von CBS Studios entwickelt wird, wie E! News berichtet.

Für Ashley bedeutet das Projekt eine Rückkehr zu Multi-Kamera-Comedys und zum Sender CBS. Bereits 2020 war sie in der CBS-Sitcom "Carol's Second Act" an der Seite von Patricia Heaton zu sehen. Die "High School Musical"-Darstellerin hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Serien mitgewirkt, darunter das CW-Drama "Hellcats" und die Netflix-Comedy "Merry Happy Whatever". Außerdem ist sie als feste Synchronsprecherin in der Animationsserie "Phineas and Ferb" zu hören. Zuletzt sorgte die Schauspielerin auch mit ihrem Essay "Breaking Up With My Toxic Mom Group" für das Magazin The Cut für Aufsehen.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin

Getty Images Ashley Tisdale, November 2024

Getty Images Ashley Tisdale, November 2023