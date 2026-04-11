Dreist: Beatrice Egli wurde geraten, für Erfolg abzunehmen

Beatrice Egli (37) zählt heute zu den erfolgreichsten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum, doch der Weg dorthin war alles andere als leicht. Gegenüber der Zeitschrift Closer sprach die Sängerin jetzt über die schwierige Zeit vor ihrem Durchbruch bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2013. Damals lebte sie von Ausfallgagen und Auftritten auf Geburtstagsfeiern. Noch dazu musste sie fiese Kommentare über sich ergehen lassen. "Das wird doch nichts mit deiner Gesangskarriere, musste ich mir anhören", berichtete die Sängerin im Gespräch. Besonders schmerzlich waren jedoch die "guten Ratschläge" von Branchenkennern, die ihr prophezeiten, sie könne nur erfolgreich werden, wenn sie erstens auf Englisch singe und zweitens abnehme. Auch ihr jüngerer Bruder Marcel glaubte damals nicht an ihren Erfolg mit der Musik, wie sie kürzlich im Podcast von Barbara Schöneberger (52) verriet.

Die Schweizerin ließ sich von den Zweifeln jedoch nicht beirren und ging konsequent ihren eigenen Weg. "Alles, was ich gemacht habe, hat nicht funktioniert. Für die meisten wäre mein Leben ein Albtraum gewesen", gestand Beatrice dem Schweizer Medium Blick zufolge im Podcast. Trotzdem blieb sie ihrer Leidenschaft treu und meldete sich schließlich bei der Castingshow an. Obwohl selbst die Jury zunächst skeptisch war, ob sie mit Schlagermusik eine reale Chance haben würde, gewann sie die zehnte Staffel. Doch selbst nach dem Sieg kämpfte die Sängerin noch drei weitere Jahre mit tiefer Unsicherheit, die in ihr verankert gewesen sei, wie sie im Podcast "SchlagerSpass" erzählte.

Mittlerweile ist Beatrice aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken und begeistert ihre Fans bei Konzerten mit aufwendigen Bühnenoutfits. Die schwierigen Jahre vor ihrem Durchbruch sieht sie heute als wertvolle Erfahrung. "Auch ohne Erfolg war ich glücklich, denn ich liebte das, was ich tat. Weil ich durch schwere Zeiten gehen musste, kann ich mein Glück heute bewusster genießen", erklärte die 37-Jährige im Interview mit der Zeitschrift. Die Zweifel von außen haben sie letztlich nur stärker gemacht und dazu beigetragen, dass sie heute mit beiden Beinen fest im Leben steht und ihren Erfolg in vollen Zügen genießen kann.

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Getty Images Beatrice Egli, April 2025

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Getty Images Beatrice Egli beim EM-Auftakt, Juli 2025

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Getty Images Sängerin Beatrice Egli, Februar 2023