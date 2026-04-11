Nanu? Beatrice Egli überrascht nach Frauen-Flirt mit Ansage

Beatrice Egli (37) sorgt mit ihrem neuen Musikvideo zu "Alibi" für Aufsehen: Die Sängerin zeigt sich darin wild flirtend mit einer Frau – sogar ein inniger Kuss wird angedeutet, bevor sie die Zeile "Wer braucht schon einen Mann?" ins Mikrofon haucht. Auf Anfrage von Blick äußerte sich die 37-Jährige jetzt zu diesen eindeutig zweideutigen Szenen und betonte dabei vor allem eine Botschaft: "Wir leben im Jahr 2026, und ich finde es sehr wichtig, dass alle Formen der romantischen Beziehungen in der Öffentlichkeit dargestellt werden." Getreu dem Motto "Lieb doch, wen du willst" wolle sie mit ihrem Song ein Zeichen für Vielfalt setzen, erklärte Beatrice, ließ jedoch die direkte Frage, ob sie privat auch auf Frauen stehe, unbeantwortet.

Im Videoclip ist die Musikerin mit einem Mann – gespielt von GNTM-Kandidat Tony – im Club unterwegs, fühlt sich aber zu einer Frau hingezogen und wendet sich ihr zu. "Ich glaube, solche Momente, in denen einen der Blitz trifft und ein Feuer entfacht wird, haben wir alle schon mal erlebt", erklärte Beatrice. Es gehe um Augenblicke, die neu und unerwartet seien und einen alles hinterfragen ließen. "Alibi ist ein Statement dafür, sein Herz seinen Kompass sein zu lassen", so die Künstlerin. Auf die Frage, ob sie selbst schon einen Flirt mit einer Frau erlebt habe, antwortete sie ausweichend: "Ich liebe es, tanzen zu gehen. Manchmal packe ich ganz spontan meine Freundinnen ein, und wir gehen aus. Tanzen die Nacht durch, ohne an den Morgen zu denken. Solche Abende sind einfach die besten." Hinter der Songzeile "Wer braucht schon 'nen Mann?" steckt für die Blondine ohnehin mehr: "Ich wünsche mir, dass wir heutzutage starke, unabhängige Frauen sind, die sich nicht von einem Mann abhängig machen. Wir können alles schaffen, was wir wollen", betonte Beatrice.

Die Blondine wurde 2013 schlagartig bekannt, als sie die zehnte Staffel von Deutschland sucht den Superstar gewann – als erste Schweizerin und Schlagersängerin in der Castingshow. Ihr Sieg markierte den Beginn einer stabilen Karriere im deutschsprachigen Popschlager. Mit Alben wie "Glücksgefühle" und "Pure Lebensfreude" landete Beatrice mehrfach auf Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bezüglich ihres Liebeslebens hält sich Beatrice seit Jahren bedeckt, was immer wieder zu Spekulationen führt. Die Sängerin kokettiert auch gern damit, wie etwa im Song "Das wissen nur wir", den sie gemeinsam mit Florian Silbereisen (44) aufnahm. Darin thematisieren die beiden die immer wieder aufkommenden Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen ihnen. Ihre letzte öffentlich bekannte Beziehung führte die Schweizerin mit Reto Steiner. Die fünfjährige Partnerschaft endete 2014.

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Imago Beatrice Egli beim roten Teppich der 19. Swiss Music Awards im Hallenstadion Zürich, 19.03.2026

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Imago Andrea Kiewel küsst Beatrice Egli im ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 02.07.2023

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Imago Florian Silbereisen und Beatrice Egli

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