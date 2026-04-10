Fokus auf Neues: Beatrice Egli verkündet Aus ihrer ARD-Show

Beatrice Egli (37) sorgt bei ihren Fans für einen echten Paukenschlag: Die Schlagersängerin kündigt an, dass es vorerst keine neuen Folgen ihrer ARD-Show geben wird. Wie der SWR mitteilte, wird "Die Beatrice Egli Show" nicht weiter produziert, während Beatrice im Herbst auf Tour geht und sich danach auf andere Projekte konzentrieren will. In einem Instagram-Video spricht die Moderatorin von einem Jahr voller Veränderungen und macht ihren Followern gleichzeitig Lust auf Neues. Auf ihrem Account schreibt sie zudem: "Ihr sollt es als Erste erfahren: 2026 ist ein Jahr der Veränderung. Denn es stehen so viele neue, spannende Dinge an, dass ich entschieden habe, dass es vorerst keine 'Beatrice Egli Show' geben wird."

In dem Post blickt Beatrice voller Dankbarkeit auf ihr TV-Format zurück. "Voller Dankbarkeit blicke ich auf alle vergangenen Sendungen zurück und freue mich jetzt auf alle neuen Abenteuer, die wir gemeinsam erleben werden! Es bleibt spannend!", heißt es weiter in ihrem Statement. Der SWR zitiert sie außerdem mit den Worten: "Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist." Die Show galt in der ARD-Mediathek als Musik- und Unterhaltungssendung mit Gesprächen mit Tiefgang und bot in den vergangenen Jahren zahlreichen Stars aus der Schlager- und Popwelt eine Bühne. Nach nur acht Ausgaben seit 2022 ist nun vorerst Schluss.

Unter dem Abschiedspost sammeln sich zahlreiche Reaktionen. Viele Follower zeigen sich traurig über die Pause, wollen Beatrice aber auf ihrem neuen Weg begleiten. "Freu mich auf alles, was mit und von dir kommt und bin immer dabei", schreibt ein Fan. Ein anderer Follower schildert, wie sehr das Format im Alltag Bedeutung hatte: "Schade, die Beatrice Egli Show war immer ein Highlight für die Bewohner im Altenpflegeheim, wo ich arbeite." Die Show hatte sich zuletzt in der ARD-Primetime etabliert und begeisterte das Publikum mit bekannten Gästen wie Andrea Berg (60), Roland Kaiser (73) oder DJ Ötzi (55). Nun richten sich die Blicke der Fans darauf, welche neuen Geschichten die Sängerin künftig mit ihnen teilen wird – ob auf der Bühne, im TV oder auf anderen Wegen.

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Imago Beatrice Egli beim "Kölner Treff", 11.12.2025

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Getty Images Beatrice Egli, April 2025

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Getty Images Beatrice Egli und Julio lglesias Jr., April 2025