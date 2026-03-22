Läuft da was? Beatrice Egli reagiert auf Gerüchte um Florian

Beatrice Egli (37) lässt die Liebesgerüchte um sich und Florian Silbereisen (44) neu aufflammen – und spricht dazu so offen wie selten. In der MDR-Talkshow "Riverboat" kam die Schlagersängerin auf das Dauerraunen um sich und den Showmaster zu sprechen, nachdem Moderatorin Kim Fischer nachgehakt hatte. Sie blieb entspannt, lobte ihren Kollegen und zog eine klare Grenze. "Der Florian ist zum Glück sehr cool", erklärte Beatrice. Auf die Frage, was wirklich zwischen ihnen laufe, antwortete sie schlagfertig: "Wir sprechen ja die gleiche Sprache, und das wissen nur wir. Und das lassen wir auch dabei" – eine Anspielung auf ihr gemeinsames Duett "Das wissen nur wir" aus dem Jahr 2023.

Im Gespräch machte Beatrice deutlich, worauf sie ihren Fokus legt. Sie wolle lieber über Musik als über Beziehungsstatus reden – und ließ dennoch Raum für Fantasie. "Ja, und was da ist, überlasse ich der Fantasie. Wissen tu' ich es", erklärte sie in "Riverboat". Deutlich wurde sie, als es um Labels ging: "Ich werde mich nie über einen Status definieren", stellte die Künstlerin klar. Gleichzeitig nutzte sie die Bühne für eine Botschaft, die ihr besonders wichtig ist. "Liebe kennt kein Geschlecht. Liebe kennt kein Alter. Anziehung ist ein Gefühl, und das wird nicht definiert über ein Geschlecht oder sonst irgendwas", sagte Beatrice in der Sendung. Ihr Resümee: "Normal gibt es nicht. Normal ist, wenn du dein Ding machst."

Dass um Beatrice und Florian seit Jahren getuschelt wird, hat auch mit ihrer gemeinsamen Bühnenchemie zu tun. Immer wieder setzen die beiden im Fernsehen und bei Auftritten kleine Signale, die ihr Publikum als augenzwinkerndes Spiel versteht. Ihr Song "Das wissen nur wir" wurde für viele zu genau so einem Insider – ein musikalisches Augenzwinkern, das Raum lässt, ohne zu viel preiszugeben. Während die Schlagersängerin ihre Reichweite nun verstärkt nutzt, um für Akzeptanz und Selbstbestimmung zu werben, setzen beide im Umgang mit Privatem weiter auf Diskretion. So bleibt das, was zwischen zwei Menschen existiert, ihr Thema – und die Musik der Ort, an dem sie es mit Andeutungen, Blicken und Zeilen begleiten.

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Imago Beatrice Egli und Florian Silbereisen, 2024

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Imago Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Oktober 2023

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Imago Florian Silbereisen und Beatrice Egli