Mut zur Natürlichkeit: Beatrice Egli verzückt ohne Schminke

Beatrice Egli (37) präsentiert sich ihren Fans auf Instagram in einem ehrlichen Vorher-Nachher-Vergleich und erntet dafür jede Menge Begeisterung. Die Sängerin zeigt sich in einem neuen Reel zunächst völlig ungeschminkt und mit ungestylt zerzausten Haaren. Mit einem breiten Lachen wuschelt sich die 37-Jährige durch die Mähne und zelebriert ihren natürlichen Look. "Wenn's doch nur immer so schnell gehen würde, oder? Ganz besonders am Montagmorgen", kommentiert Beatrice ihren Clip humorvoll. Nach einem rasanten Schnitt folgt die komplette Verwandlung: Die Schlagersängerin erscheint mit dunklem Augen-Make-up, akkuraten Locken, auffälligem Schmuck und einem raffinierten Kleid mit tiefem Ausschnitt – genau so glamourös, wie man sie von großen TV-Shows kennt.

Die Reaktionen unter dem Post ließen nicht lange auf sich warten. Während das aufwendige Styling durchaus bewundert wird, zeigt sich die Community vor allem von Beatrices natürlichem Look begeistert. "Vorher und nachher einfach wunderschön", schwärmt ein Fan in der Kommentarspalte. Ein anderer Nutzer hebt besonders die Ausstrahlung der Schlagersängerin, die 2013 durch ihren Sieg bei der zehnten Staffel der RTL-Castingshow DSDS berühmt wurde, hervor: "Wow, beide Looks wunderschön, weil du von innen einfach so strahlst." Die Fans sparen nicht mit Komplimenten und bezeichnen die Musikerin als "ungeschminkte Naturschönheit". Ein User erklärte mit Nachdruck: "Vorher ist viel schöner."

Beatrice gehört seit Jahren zu den beliebtesten Schlagerkünstlerinnen im deutschsprachigen Raum und begeistert nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrer authentischen Art. Die gebürtige Schweizerin ist bekannt dafür, sich nahbar zu zeigen und ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Privat ist die Sängerin derzeit Single. Immer wieder wird sie mit ihrem Kollegen Florian Silbereisen (44), der bis 2018 zehn Jahre lang mit Helene Fischer (41) liiert war, in Verbindung gebracht, doch beide halten sich zu einer möglichen Beziehung bedeckt. Bei einem Auftritt in der MDR-Talkshow "Riverboat" blieb Beatrice auf entsprechende Nachfragen entspannt und erklärte nur: "Wir sprechen ja die gleiche Sprache, und das wissen nur wir. Und das lassen wir auch dabei."

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Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli zeigt ihre Morgenroutine, Januar 2026

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Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Schlagerstars

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Imago Helene Fischer, November 2025