Glamour pur mit 13: Blue Ivy begeistert mit elegantem Look

Blue Ivy Carter (13), die Tochter von Beyoncé (44) und Jay-Z (55), zeigte sich am Montagabend, dem 27. Oktober, bei einer exklusiven Gala in New York City von ihrer glamourösen Seite. Bei der Charity-Veranstaltung "The Angel Ball" im Cipriani Wall Street unterstützte der Teenager ihre Großmutter Tina Knowles (71), die als Ehrengast des Abends für ihre Verdienste im Kampf gegen Krebs geehrt wurde. Blue Ivy trug bei diesem besonderen Anlass ein atemberaubendes pinkfarbenes Kleid, kombiniert mit einer passenden Federjacke und eleganten Kitten Heels, wie Fotos zeigen, die dem Magazin JustJared vorliegen. Auch Tina glänzte im burgunderfarbenen Samtkleid. Auch das ehemalige Destiny’s-Child-Mitglied Michelle Williams (45) war vor Ort, um Tina zu unterstützen.

Der Angel Ball wird jährlich von der Gabrielle’s Angel Foundation for Cancer Research organisiert und hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Behandlungsmethoden für Leukämie- und Lymphompatienten zu fördern. Tina Knowles, die an Brustkrebs erkrankt war und eine Freundin an diese Krankheit verlor, widmet sich seit Jahren dem Thema und beeindruckte die anwesenden Gäste mit ihrer Leidenschaft für die Sache. Neben Blue Ivy, die schon fleißig an ihrer Solokarriere arbeitet, und Michelle nahmen zahlreiche weitere prominente Gäste an der Gala teil, darunter Musiklegenden wie Patti LaBelle und LL Cool J (57).

Blue Ivy hat in ihren jungen Jahren bereits bemerkenswerte Erfolge erreicht. Im Jahr 2021 gewann sie als jüngste individuell gelistete Grammy-Gewinnerin den Preis für das beste Musikvideo für den Song "Brown Skin Girl", den sie zusammen mit ihrer berühmten Mutter aufnahm. Dieses Jahr unterstützte sie Beyoncé als Tänzerin auf deren erfolgreicher Cowboy-Carter-Tour, was, wie ihre Familie bestätigt, ihr Selbstbewusstsein gestärkt hat. Tina betonte kürzlich in einem Interview, wie wichtig harte Arbeit und Bescheidenheit innerhalb ihrer Familie sind, und lobte Blue Ivys Bereitschaft, sich auf ihre ganz eigene Art und Weise auszudrücken. Damit scheint die talentierte Nachwuchskünstlerin ihrer Mutter Beyoncé in der Entschlossenheit, die Welt zu erobern, bereits sehr ähnlich zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blue Ivy Carter im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Knowles, Mutter von Beyoncé

Anzeige Anzeige

Action Press/ UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter und Beyoncé in London

Anzeige