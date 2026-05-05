Sally Dynevor hofft auf Enkelkind nach Phoebes Verlobung

Seit dem vergangenen Mai ist Phoebe Dynevor (31) verlobt – und ihre Mutter Sally Dynevor denkt schon jetzt an den nächsten großen Schritt in der Familie. Die britische Schauspielerin, die in der Kultserie "Coronation Street" seit Jahrzehnten zu sehen ist, sprach gegenüber Prima offen darüber, dass sie sich eines Tages Enkelkinder wünscht: "Ich hoffe, dass ich eines Tages Oma werde, noch nicht jetzt, aber vielleicht eines Tages. Ich bin sicher, dass sich die Familiendynamik wieder verändern wird. Aber das ist doch das Leben, oder? Alles verändert sich immer und das ist immer sehr aufregend."

Phoebes Verlobter ist Cameron Fuller (30), ein amerikanischer Produzent und Schauspieler. Er machte der Bridgerton-Darstellerin den Antrag während eines gemeinsamen Familienurlaubs auf dem englischen Land im Mai 2025. Phoebes Schwester Hattie schwärmte damals gegenüber der Daily Mail von dem Moment: "Die ganze Familie war dabei. Sie hat geweint – es waren Freudentränen." Auch Sally zeigte sich begeistert und erklärte, der Antrag habe ihr das Jahr verschönert: "Er ist wunderbar, so ein toller Mann. Ich bin so, so glücklich." Was die Hochzeitsplanung angeht, will sich Sally allerdings komplett heraushalten: "Um ehrlich zu sein, werde ich mich da völlig raushalten." Hattie ließ zudem durchblicken, dass die Feier eher klein und im engen Familienkreis stattfinden soll. Ein konkreter Ort stehe noch nicht fest, die Hochzeit sei aber für das kommende Jahr geplant.

Sally ist eine echte Serien-Ikone: Seit 1986 spielt sie in "Coronation Street" die Figur Sally Metcalfe und feiert damit inzwischen über vier Jahrzehnte in der Soap. An Ruhestand denkt sie dabei nicht – im Gegenteil. "Wenn man liebt, was man tut, warum sollte man dann aufhören?", fragte sie im Prima-Interview rhetorisch. Auch bei ihren Kindern hat die Schauspielerei Tradition: Phoebe sowie ihre jüngere Tochter Hattie sind beide als Schauspielerinnen tätig, während ihr Sohn Sam eine Karriere in der PR-Branche eingeschlagen hat. Dass ihre Töchter ihrem Berufsweg folgten, erfüllt Sally mit Stolz: "Ich bin stolz, dass sie tun, was sie wollen. Das ist das Wichtigste."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sally Dynevor und Tochter Phoebe

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Instagram / sallydynevor Schauspieler Cameron Fuller und Pheobe Dynevor

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Getty Images Phoebe Dynevor, Oktober 2024