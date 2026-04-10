So hält Jon Hamm (55) die Ehe mit Anna Osceola (37) lebendig

Jon Hamm (55) hat jetzt offen über das Geheimnis seiner glücklichen Ehe mit Anna Osceola (38) gesprochen. In einem Interview mit dem Magazin Elle verriet der Schauspieler, dass Kompromisse, Kommunikation und Paartherapie die Grundpfeiler seiner erfolgreichen Beziehung sind. Jon und Anna hatten im Juni 2023 in Anderson Canyon in Big Sur, Kalifornien, geheiratet, nachdem das Magazin People ihre Verlobung vier Monate zuvor bestätigt hatte. Zu den prominenten Gästen bei der Hochzeitsfeier zählten unter anderem Billy Crudup, Paul Rudd (57) und Tina Fey (55). Für den 55-Jährigen war es ein langer Weg, bis er wieder in einer festen Partnerschaft glücklich wurde.

"Nachdem ich aus einer langen Beziehung kam, die keine Ehe war, dann in meinen späten 40ern Single war und mein Leben neu sortieren musste, und dann wieder in einer Beziehung – Kompromisse und Kommunikation und all die Dinge, die man neu lernen oder sich selbst wieder beibringen muss – das kommt nicht über Nacht", erklärte Jon gegenüber Elle. Der "Mad Men"-Star war zuvor 18 Jahre lang mit Jennifer Westfeldt (56) zusammen gewesen, bevor sich das Paar 2015 trennte. "Es ist eine Übung, in der man besser werden muss. Es kommt nicht ohne Fehler und Misserfolge, aber es basiert auf Liebe und der Bereitschaft zu sagen: 'Ich muss besser werden können als das, also muss ich herausfinden, wo ich nicht gut genug war und daran arbeiten.' Und das bedeutet, zur Therapie und Paartherapie zu gehen und zu fragen: 'Liegt es an mir, an ihnen oder an uns?' Und es wird besser", betonte der Schauspieler.

Jon fügte hinzu, dass es in einer Beziehung "kein Wettbewerb" darum gehen dürfe, wer recht hat. Paare müssten sich daran erinnern, dass "manchmal zwei Dinge gleichzeitig wahr sein können". Kurz vor der Hochzeit hatte er bereits über die besonderen Herausforderungen gesprochen, die eine Beziehung mit einer anderen Schauspielerin mit sich bringt. "Das Lustige an dieser Karriere ist, dass es kein Regelbuch gibt", sagte er im Juni 2023 gegenüber People. "Man muss sich wirklich aufeinander stützen, um Unterstützung und jede Art von Rat zu bekommen."

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Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola bei der Premiere von Apple TVs "Your Friends & Neighbors" Staffel 2 in New York

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Getty Images Bei der New Yorker Premiere von "Mean Girls": Jon Hamm mit Ehefrau Anna Osceola

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Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola beim Großen Preis von Monaco 2022