Wegen Tattoo: Lukas Gage wird am "Mad Men"-Set gefeuert

Lukas Gage (30) sprach in der Talkshow "Live with Kelly and Mark" über einen aufregenden, wenn auch herben Rückschlag in den Anfängen seiner Karriere. Der Schauspieler, der damals noch ganz am Anfang seiner Laufbahn stand, war ursprünglich für die letzte Staffel der Erfolgsserie "Mad Men" gecastet worden. Doch dann kam alles anders: Während einer Szene, die ihn oben ohne an der Seite von Kiernan Shipka (25) zeigen sollte, entdeckte das Team ein großes Tattoo an seiner Körperseite. Daraufhin wurde er gefeuert, erzählte Lukas mit einem Augenzwinkern. Das Tattoo habe schlicht nicht zur geplanten Rolle eines 15-Jährigen in den 1950er-Jahren gepasst.

Die Crew entschied sich kurzerhand, ihn durch jemanden anderen zu ersetzen – ein Schlag, der für den damals jungen Schauspieler schwer zu verkraften war. "Ich hatte vorher jedem von der Rolle erzählt, und dann schickten sie mich wieder nach Hause", erinnerte er sich. Trotz der Enttäuschung ebnete gerade dieser Rückschlag den Weg zu neuen Projekten und schließlich zu weiteren großen Erfolgen. Später traf Lukas Jon Hamm (54) bei den Emmys wieder, wo er als Caterer arbeitete. Der "Mad Men"-Star tröstete ihn mit den Worten: "Jeder muss einmal in seiner Karriere gefeuert werden." Diese Begegnung ist Lukas bis heute in guter Erinnerung geblieben.

Heute kann Lukas auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, die ihm unter anderem Rollen in Filmen wie "Assassination Nation" sowie in Serien wie "The White Lotus" und "You" einbrachte. Mit Kiernan Shipka, der Schauspielerin, mit der er damals die geplante Szene drehen sollte, verbindet ihn inzwischen eine enge Freundschaft. Rückblickend zeigt sich, dass dieser Rückschlag vielleicht sogar ein kleiner Segen war – denn Lukas meinte in der Show, dass ihn die späteren Rollenangebote vermutlich nie erreicht hätten, wäre er damals bei "Mad Men" geblieben.

Getty Images Lukas Gage, Schauspieler

Getty Images Lukas Gage im Jahr 2023

BFA Lukas Gage im November 2023