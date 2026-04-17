Daniel Lotts Baby kommt schon teilweise ohne Beatmung aus

Rührende Fortschritte bei Daniel Lott und Eva Lott: Der Realitystar und die Influencerin teilen mit ihren Followern einen ganz besonderen Moment mit ihrem Frühchen Leo. Auf Instagram postet Daniel ein Foto, auf dem der kleine Junge nur mit Windel bekleidet auf seiner nackten Brust liegt – im sogenannten Känguru-Style auf der Intensivstation. Dazu erklärt der stolze Papa, dass Leo auf seinen Eltern inzwischen komplett ohne Beatmung auskommt, wenn sie ihn auf der Brust tragen. Lediglich ein Sauerstoffgerät pustet noch leicht angereicherte Luft in seine Richtung, wie Daniel in seinem emotionalen Post beschreibt.

In seinem Beitrag geht der frischgebackene Vater genauer auf den medizinischen Fortschritt ein. Er erklärt, dass Leo von einer CPAP-Beatmung auf eine sogenannte High-Flow-Beatmung umgestellt wurde und damit einen wichtigen Schritt geschafft hat. Die störende Vorrichtung mit Haken in der Nase und der Fixierung an einer Mütze gehört damit der Vergangenheit an. Stattdessen reicht nun ein entspannter Schlauch vor der Nase. Daniel schreibt dazu: "Dieser Schritt ist so groß. Und wir sind so stolz. Das lässt sicher auch Leo entspannter werden und es ist ein Schritt in die richtige Richtung", hält er fest und ergänzt erklärend: "PS: Was da auf mir liegt, ist einfach ein Sauerstoffgerät, was mit Sauerstoff angereicherte Luft in Leos Richtung pustet, weil er auf uns komplett ohne Beatmung auskommt." Außerdem erwähnt er, dass Leo zuvor neben CPAP noch weitere Beatmungsmethoden benötigt hatte.

Für Daniel und Eva ist dieser Fortschritt ein weiterer Lichtblick in einer sehr intensiven Zeit im Krankenhaus. Der kleine Leo wird seit seiner Frühgeburt engmaschig überwacht und musste bereits mehrere Behandlungen und Infusionen überstehen, während seine Eltern jeden kleinen Schritt dokumentieren und mit ihrer Community teilen. Die junge Familie verbringt viel Zeit auf der Intensivstation, um möglichst nah bei ihrem Sohn zu sein und Nähe zu schenken, wann immer es medizinisch möglich ist. Auf Social Media geben die beiden Einblicke in ihren emotionalen Alltag mit Frühchen, zeigen Händchenhalten, Kuschel-Momente auf der Brust und machen deutlich, wie wichtig ihnen diese innige Bindung zu ihrem Sohn ist – gerade in dieser frühen und sensiblen Phase seines Lebens.

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Instagram / ivy.zlr Eva und Daniel Lott, Januar 2026

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Instagram / daniel_lott_ Foto von Daniel Lott mit seinem Sohn Leo, Februar 2026

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