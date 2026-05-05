Suki Waterhouse verzaubert mit Veavage-Trend bei Met Gala

Suki Waterhouse (34) hat bei der Met Gala 2026 in New York alle Blicke auf sich gezogen. In einem tief ausgeschnittenen, terrakottafarbenen Abendkleid von Michael Kors schritt die Schauspielerin und Sängerin am Montag über den roten Teppich des Metropolitan Museum of Art. Der bodenlange Entwurf mit fließenden Drapierungen und einem Ausschnitt, der sich bis zur Taille zieht, war von antiken griechischen Skulpturen inspiriert – passend zum diesjährigen Dresscode "Fashion Is Art". "Ich hab es angezogen und fühle mich weich und sehr kraftvoll", schwärmte Suki vorab gegenüber dem Magazin Vogue. "Es hat wirklich gute Dinge für meinen Hintern getan. Ungewöhnlich gut."

Die Zusammenarbeit mit Michael Kors war für sie ein kreativer Prozess, bei dem viele Inspirationsquellen zusammenkamen. Den Designer beschreibt Suki mit großer Bewunderung: "Er ist der ultimative Geschichtenerzähler. Er kann einen Raum voller Menschen betreten und verstehen, warum alle dort sind, etwas aus der Vergangenheit nehmen und es in die Gegenwart bringen." Vor dem großen Auftritt ließ sie sich bei Star-Kosmetikerin Joanna Czech verwöhnen und absolvierte außerdem noch Lymphdrainagen und Last-Minute-Anproben. Zwischen den Terminen entspannte Suki, die gerade frisch mit ihrem zweijährigen Kind aus Los Angeles angereist war, unter Rotlicht beim Hören von Lena Dunhams (39) neuem Buch.

Es ist bereits ihre vierte Met Gala, und die 34-Jährige weiß die besondere Atmosphäre des Abends sehr zu schätzen. "Es ist eine ziemlich intime Erfahrung, die sich wie aus einer anderen Welt anfühlt", sagte sie gegenüber Vogue. "Es ist einer dieser seltenen Momente, in dem niemand ein Gefolge dabei hat." Letztes Jahr tanzte sie auf dem Event mit Schauspieler Colman Domingo (56) zu Stevie Wonder (75) – ganz ohne Handys weit und breit. Ihr erstes Met-Gala-Kleid – eine zartrosa Tüllkreation von Burberry, die sie damals mit großen Kurt Geiger Boots von der Oxford Street kombinierte – hat sie übrigens noch immer in ihrem Schrank.

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Getty Images Suki Waterhouse bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Suki Waterhouse bei der Met Gala 2026

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse