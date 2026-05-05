"Malcolm mittendrin"-Justin: Lasst Erik Per Sullivan in Ruhe

Das Revival der Kultserie Malcolm mittendrin läuft auf Hulu unter dem Titel "Life's Still Unfair" – doch einer aus dem Originalcast fehlt auffällig: Erik Per Sullivan (34), der in der Serie sechs Staffeln lang den kleinen Dewey spielte, hat eine Rückkehr abgelehnt. Nun sprach sein ehemaliger Serienkollege Justin Berfield (40), der Reese verkörperte, im Podcast "Howie Mandel Does Stuff" offen über Eriks Entscheidung – und bat die Öffentlichkeit, den zurückgezogen lebenden Schauspieler in Ruhe zu lassen. "Ich fühle mich offen gesagt schlecht, weil er nicht mehr in der Branche sein möchte, und ich habe Paparazzi-Fotos von ihm gesehen. Lasst Erik einfach in Ruhe. Er wollte nicht zur Serie zurückkehren. Kein böses Blut. Alle lieben ihn."

Laut Justin soll Erik mehrfach gefragt worden sein – und jedes Mal abgelehnt haben. "Ich weiß, dass sie ihn eine ganze Menge gefragt haben. Vier oder fünf Mal, und er hat jedes Mal Nein gesagt", erklärte der Schauspieler. Berichten zufolge wurden Erik dabei sogar sehr hohe Geldsummen geboten, die er ebenfalls ausschlug. Auch Bryan Cranston (70), der in der Serie Vater Hal spielt, versuchte, seinen TV-Sohn persönlich zu überzeugen. Wie Bryan im Podcast "Fly on the Wall" erzählte, reagierte Erik zwar begeistert auf die Nachricht vom Revival – lehnte eine eigene Teilnahme aber trotzdem ab: "Er sagte: 'Oh, das ist fantastisch!' Und ich sagte: 'Ja, wir freuen uns, dich wieder dabei zu haben.' Er meinte: 'Oh nein, nein, ich möchte das nicht machen. Aber das ist fantastisch.'" Eriks Rolle wurde schließlich mit Caleb Ellsworth-Clark neu besetzt.

Der heute 39-jährige Erik hat Hollywood schon vor Jahren hinter sich gelassen und führt offenbar ein sehr zurückgezogenes Leben. Aktuell soll er an der Harvard University seinen Master machen. Auch Justin selbst zog sich nach dem Ende von "Malcolm mittendrin" eine Zeit lang aus dem Scheinwerferlicht zurück. Er arbeitete aber weiterhin in der Branche, hinter den Kulissen. "Ich war ein paar Jahre hinter den Kulissen tätig. Ich wollte ins Produzieren einsteigen. Ich hatte einige Projektideen… aber du kennst das Geschäft: Es bewegt sich schnell, wenn man ein paar Jahre weg ist. Es ist schwer, wieder Fuß zu fassen", schilderte er gegenüber Howie Mandel. Heute ist Justin verheiratet und Vater von zwei Kindern.

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Getty Images Justin Berfield, April 2026

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Imago Erik Per Sullivan holt sich einen Kaffee in Boston

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Getty Images Erik Per Sullivan bei den Family Television Awards 2005 in Beverly Hills

Dewey wurde für das Revival neu besetzt – wie steht ihr zum Recasting mit Caleb Ellsworth-Clark? Gute Lösung – so kann die Figur weiterleben. Lieber ohne Dewey als ohne Erik. Ergebnis anzeigen