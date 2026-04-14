Nur im String: Suki Waterhouse zeigt sich supersexy im Netz

Suki Waterhouse (34) hat auf Instagram mal wieder für Aufsehen gesorgt. Das Model und die Schauspielerin postete diese Woche freizügige Schnappschüsse, auf denen sie oben ohne in goldenen Bikinihöschen zu sehen ist – und das mitten im Büro. In einem weiteren Bild zeigt die 34-Jährige sich in einem schwarzen Crop-Top und knallroten Hotpants beim Spiegelselfie. Für noch einen Look trägt sie ein rosa Bralet und eine Bikerjacke, unter der ihr trainierter Bauch hervorblitzt. Suki ist derzeit in Los Angeles und begleitete ihren Partner Robert Pattinson (39) kürzlich zur Premiere seines neuen Films "The Drama".

Genau bei dieser Premiere kochten Gerüchte rund um den Beziehungsstatus des Paares erneut hoch. Robert und seine Co-Akteurin Zendaya (29) wurden nach ihrem größten Geheimnis gefragt. Während Zendaya auswich und antwortete, ihr falle "nichts ein", sagte Robert – der gemeinsam mit Suki auf der Veranstaltung erschienen war – mit einem Augenzwinkern: "Es ist dasselbe wie bei dir." Hintergrund: Auch Zendaya wird nachgesagt, ihren Partner Tom Holland (29) heimlich geheiratet zu haben. Bereits im Januar 2025 hatte Schauspielerin Sharon Stone (68) Robert bei einem Event öffentlich als Sukis "Ehemann" bezeichnet – ein Kommentar, auf den Suki damals nicht reagierte.

Die Liebesgeschichte von Suki und Robert beschäftigt Fans schon seit Jahren. Die beiden wurden erstmals im Sommer 2018 miteinander in Verbindung gebracht, Medienberichten zufolge folgte im Dezember 2023 die Verlobung. Im März 2024 krönte das Paar sein Glück mit der Geburt einer Tochter, über die die sonst eher zurückhaltenden Stars nur wenig preisgeben. Abseits der privaten Fragen konzentriert sich Robert weiter auf seine Filmkarriere, während Suki neben dem Modeln auch Musik macht und vor der Kamera steht – und ihren Fans in den sozialen Netzwerken immer wieder intime Einblicke in ihren stylischen Alltag gibt.

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Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse, April 2026

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Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse, Model

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA