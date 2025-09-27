Royals
Juliette Schoppmann meldet sich nach Not-OP bei ihren Fans

- Lisa Federschmidt
Lesezeit: 2 min

Sängerin Juliette Schoppmann (45) hat sich nach einer erneuten Not-Operation erstmals selbst aus dem Krankenhaus bei ihren Fans gemeldet. Auf Instagram teilte die ehemalige DSDS-Kandidatin ein Bild aus dem Krankenbett und bedankte sich für die vielen lieben Nachrichten. "Mir geht es den Umständen entsprechend gut", schrieb Juliette, ohne jedoch genauer auf die Hintergründe ihres Krankenhausaufenthalts einzugehen. Ihre Ehefrau Tahnee (33) hatte zuvor in einem emotionalen Video erklärt, dass Juliette in der Nacht zu Freitag erneut operiert werden musste.

Die Comedienne Tahnee zeigte nicht nur ihre Sorge, sondern auch ihre Hingabe, indem sie ihre bevorstehenden Shows absagte, um an der Seite ihrer Frau zu sein. In einer Insta-Story erklärte sie: "Ich gehe davon aus, dass ihr natürlich auch vollstes Verständnis habt." Tahnee wolle sich jetzt vor allem darauf konzentrieren, Juliette Beistand zu leisten und sie auf ihrem Weg der Genesung zu unterstützen. Die Fans reagierten mit zahlreichen unterstützenden Kommentaren, in denen sie der Sängerin und ihrer Ehefrau alles Gute wünschten.

Juliette wurde einem breiteren Publikum bekannt, als sie 2003 in der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar den zweiten Platz erreichte. Seitdem hat sich die Sängerin eine treue Fangemeinde aufgebaut und bleibt bis heute vor allem durch ihre ausdrucksstarke Stimme in Erinnerung. In den letzten Jahren stand jedoch eher ihre Beziehung zur Comedienne Tahnee im Mittelpunkt, die sie durch humorvolle und liebevolle Einblicke auf Social Media mit den Fans teilten. Die beiden Frauen gelten als ein starkes Paar, das sich in schweren Zeiten gegenseitig Halt gibt.

Juliette Schoppmann nach Not-OP, September 2025
Instagram / julietteschoppmann1
Juliette Schoppmann nach Not-OP, September 2025
Juliette Schoppmann im Krankenhaus im Juni 2025
Instagram / julietteschoppmann1
Juliette Schoppmann im Krankenhaus im Juni 2025
Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk im Dezember 2023
Imago
Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk im Dezember 2023
In diesem Artikel