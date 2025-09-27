DSDS-Star Juliette Schoppmann musste notoperiert werden

Große Sorge um Juliette Schoppmann (45): Die Sängerin, die durch die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar bekannt wurde, musste sich einer Not-Operation unterziehen. Ihre Ehefrau, die Comedienne Tahnee Schaffarczyk (33), machte diese beunruhigende Nachricht am Freitag auf Instagram publik. In einem kurzen Video erklärte sie, dass sie Shows in Fulda, Darmstadt und Mainz verschieben müsse, da Juliette in der Nacht zuvor operiert wurde. Worum genau es bei diesem Eingriff ging, verriet sie nicht – Tahnee sprach ruhig zu ihren Fans, wirkte aber sichtlich mitgenommen.

Die gesundheitlichen Rückschläge häufen sich bei der Sängerin in letzter Zeit: Erst im Juli hatte sie öffentlich gemacht, dass ihr die Gebärmutter entfernt wurde. Auch diese Nachricht sorgte für Betroffenheit und zahlreiche Genesungswünsche von Fans und Kollegen. Im Juni erlitt Juliette zudem einen Armbruch, genau genommen am Ellenbogen. Nun zeigt sich erneut die Bandbreite der Unterstützung, die das Paar erfährt: Stars wie Kim Fisher (56) und Jorge González (58) sendeten aufmunternde Botschaften, und auch die Fans drückten in den sozialen Medien ihre Anteilnahme aus. Viele hoben hervor, wie schwer das Jahr für die beiden gewesen sei und wünschten eine baldige Genesung.

Juliette und Tahnee gaben sich Anfang des Jahres 2023 das Jawort und teilen seitdem Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Die Sängerin, die seit ihrer DSDS-Zeit als Vocal Coach tätig ist, wendet sich oft mit großer Offenheit an ihre Fans, auch wenn es um persönliche Herausforderungen geht. Ihre Ehefrau Tahnee steht ihr dabei stets unterstützend zur Seite und beschreibt ihre Beziehung in Interviews als stark und liebevoll. Trotz der aktuellen Widrigkeiten können sich beide sicher sein, dass sie auf eine große Welle der Solidarität und Unterstützung bauen können – von Fans, Freunden und prominenten Wegbegleitern gleichermaßen.

Getty Images Juliette Schoppmann im Jahr 2004

Imago Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk im Dezember 2023

