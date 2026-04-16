Bei "Temptation Island": Diese Grenzen haben Momo und Laura

Bei Temptation Island stellen sich Momo Lee und seine Freundin Laura aktuell dem ultimativen Treuetest – und haben dafür im Vorfeld klare Regeln festgelegt. Im Promiflash-Interview verrät Momo nun, welche Grenzen sich das Paar aus Paderborn und Göttingen vor den Dreharbeiten gesetzt hat – und die Liste ist durchaus lang. "Nicht kuscheln, nicht zu den anderen in einen Raum rein, nicht Leute zu sich in den Raum lassen, keine emotionalen Bindungen, nicht so krassen Körperkontakt, nicht küssen und sowas. Genau das wäre alles", erklärt er offen.

Doch wer die Show kennt, weiß: Ganz ohne körperliche Nähe geht es in dem Format selten zu. Besonders Lapdances gehören für viele Kandidaten fast schon zum Alltag. Auch dazu äußert sich Momo ehrlich: "Es gibt keinen Abend ohne Lapdance bei 'Temptation Island'. Die Musik kommt und die Mädels, die lieben das, die wollen das auch. Wir haben Spaß!" Für ihn und Laura sei das jedoch kein Problem gewesen – zumindest innerhalb gewisser Grenzen: "Aber wir haben das auch so abgesprochen, da ist jetzt keine Grenze gebrochen. Lapdances waren okay, im gesunden Maße."

Ob diese lockere Regelung am Ende wirklich aufgegangen ist, bleibt allerdings spannend. Auf die Nachfrage, ob Laura die Tänze wirklich abgesegnet habe, witzelt Momo: "Wir haben darüber gesprochen, aber ein Lapdance kann auch ausarten." Momo und Laura sind eines von vier Paaren, die sich in der aktuellen Staffel dem Treuetest stellen. Seit dem 24. März sind die Folgen jeweils dienstags bei RTL+ zu sehen. Das Konzept des Formats sieht vor, dass die Partner ohne jegliche Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, in voneinander getrennten Villen untergebracht werden – und dort mit zahlreichen Verführerinnen und Verführern zusammenleben.

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RTL Laura und Momo, "Temptation Island" 2026

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Imago Momo Lee beim Screening der neuen RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora, April 2026

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Charleen und Étienne

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