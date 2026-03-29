Bald im Kino: Dann sehen wir Nicola Coughlans Fantasy-Debüt

Nicola Coughlan (39) schlägt nach ihrem großen Erfolg als Penelope in Bridgerton ein völlig neues Kapitel auf: In nur wenigen Wochen ist die Schauspielerin erstmals in einem aufwendigen Fantasy-Abenteuer im Kino zu sehen. In "Der Wunderweltenbaum" schlüpft Nicola laut Moviepilot in die Rolle der Fee Silky, die mit langem goldenem Haar und schimmernden blauen Flügeln durch einen verzauberten Wald streift. An ihrer Seite spielen Hollywoodstar Andrew Garfield (42), "The Crown"-Liebling Claire Foy (41) und "Dune"-Darstellerin Rebecca Ferguson (39). Wie der Trailer zeigt, startet das magische Leinwandspektakel bereits am 30. April 2026 in den deutschen Kinos.

Der Film basiert auf dem Kinderbuchklassiker "Der Wunderweltenbaum" von Enid Blyton und führt die Zuschauer in einen geheimnisvollen Wald, in dem ein gigantischer Baum bis in die Wolken wächst und Platz für kleine Häuser in seinem Inneren bietet. Eine Gruppe neugieriger Kinder stolpert in dieses fantastische Reich und erlebt dort ein Abenteuer voller bunter Welten, magischer Wesen und überraschender Begegnungen. Regie führt Ben Gregor, der bereits mit Familienfilmen wie "StreetDance Kids - Gemeinsam sind wir Stars" Erfahrung sammelte. Das Drehbuch stammt von Simon Farnaby, der zuvor an den Fantasylieblingen "Paddington 2" und Wonka mitgeschrieben hat – ein weiteres Indiz dafür, dass es im Kino bunt, witzig und sehr märchenhaft zugehen dürfte.

Für Nicola bedeutet die Rolle der Fee Silky jedoch keineswegs das Ende ihrer Zeit bei "Bridgerton". Die Dreharbeiten zur fünften Staffel der Serie sollen noch in diesem Monat beginnen, mit einem erwarteten Start im Sommer 2027 bei Netflix. In der vierten Staffel hatte sich ihre Figur Penelope der Öffentlichkeit als Lady Whistledown offenbart und schließlich die Schreibfeder niedergelegt. Die irische Schauspielerin wird somit weiterhin Teil der beliebten Historienserie bleiben, hat nun aber auch mehr Zeit, sich in anderen Projekten wie dem Fantasy-Abenteuer auszutoben.

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Getty Images Nicola Coughlan bei der Time100 Next Gala 2024

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Netflix / Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

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Liam Daniel/Netflix © 2022 Nicola Coughlan in "Bridgerton"