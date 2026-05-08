So erlebt Aurelia Lamprecht Beauty-Druck in der Reality-Welt

Aurelia Lamprecht (27) hat in einem TikTok-Video offen über den enormen Schönheitsdruck gesprochen, dem sie als Realitystar seit Jahren ausgesetzt ist. Die Love Island-Bekanntheit, die seit sechs Jahren in der Reality-TV- und Influencer-Bubble aktiv ist, berichtet, wie Follower immer wieder Kommentare hinterlassen, in denen sie ihr nahelegen, ihre Nase operieren zu lassen, ihre Brüste zu vergrößern, Fett absaugen zu lassen oder ihre Lippen aufzuspritzen. Dabei betont sie ausdrücklich, dass sie selbst bislang noch keinerlei Eingriffe an sich hat vornehmen lassen.

Auslöser für Aurelias Statement war ein Video, das den roten Teppich bei den Reality Awards zeigt. "Ich lese in den Kommentaren dazu nur so etwas wie: 'Kaputte Welt, wie traurig.' Und: 'Warum kann man sich nicht selber lieben, wie man ist?'", schildert sie. Aurelia echauffiert sich: "Ihr treibt die Menschen dazu. Und dann machen die Menschen das, damit sie perfekt genug aussehen für euch – und dann passt es den Leuten auch nicht." Dass Realitysternchen und Influencer Kritik und Häme erfahren, weil sie sich für Schönheitseingriffe entschieden haben, geht Aurelia gegen den Strich. "Das ist so eine kranke Welt, in der wir leben", klagt sie.

Aurelia ist nicht die Einzige, die sich offen zu dem Schönheitswahn äußert, der in der Branche besteht. Erst kürzlich bezog ihre Reality-Kollegin Walentina Doronina (25) Stellung zum Thema. "Es macht mir ehrlich gesagt große Sorgen zu sehen, wie viele Influencerinnen in einen extremen Schönheitswahn geraten und ihren eigentlich wunderschönen Körpern immer mehr, teilweise sogar lebensgefährliche, Schönheitsoperationen zumuten – obwohl sie absolut nicht notwendig sind", schrieb sie auf Instagram und rief dazu auf, seinen eigenen Körper nicht als Projekt wahrzunehmen.

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Imago Aurelia Lamprecht bei Fame Fighting 2 im November 2024

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Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Januar 2025

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Imago Walentina Doronina beim Screening der RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars", April 2026

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