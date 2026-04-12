Rebecca Ries und Gök feiern gemeinsam Maliks Geburtstag

Großer Moment für eine kleine Seele: Malik, der Sohn von Rebecca Ries und Göktug Göker, hat seinen ersten Geburtstag gefeiert. Obwohl die beiden Elternteile getrennte Wege gehen, lassen sie es sich nicht nehmen, den besonderen Tag gemeinsam zu begehen. Rebecca teilt auf Instagram eine Story, auf der sie und Gök Seite an Seite stehen, während der kleine Malik selig auf dem Arm seiner Mama sitzt. Im Hintergrund stimmten die Gäste ein fröhliches "Happy Birthday" für den Einjährigen an.

Zu dem herzerwärmenden Moment veröffentlicht Rebecca auch eine emotionale Botschaft an ihren Sohn. "Mein kleiner Malik, heute ist dein ganz besonderer Tag – dein erster Geburtstag. Ein ganzes Jahr bist du nun schon bei mir und doch fühlt es sich so an, als wärst du schon immer ein Teil meines Herzens gewesen", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Weiter heißt es: "Dein Lächeln bringt meine Welt zum Leuchten, dein Lachen ist das schönste Geräusch, das ich kenne. Mit deinen kleinen Händen hast du so unendlich viel Liebe in mein Leben gebracht." Sie schließt das emotionale Statement mit den Worten: "Du bist mein größtes Glück, mein kleines Wunder, mein Sonnenschein. Für immer und ewig liebe ich dich. Deine Mama."

Hinter Rebecca und Gök liegt eine bewegte Geschichte. Die beiden lernten sich bei Temptation Island VIP kennen, wo Rebecca mit ihrem Ex Adrian Alian (29) teilnahm und Gök Verführer war. Schnell funkte es zwischen den beiden. Beim großen Wiedersehen der Staffel machte sie ihre Schwangerschaft publik. Hinter den Kulissen krachte es zwischen Rebecca und Gök allerdings immer wieder. Nur wenige Tage nach der Geburt von Malik zerbrach ihre Beziehung endgültig. Seither ist jedoch keine Ruhe in das Verhältnis der Eltern eingekehrt – erst im vergangenen Februar berichtete Rebecca von einem krassen Streit und verriet, dass sie Gök überall blockiert habe.

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Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries mit ihrem Sohn Malik, April 2026

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Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries mit ihrem Sohn, 2025

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Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025