Neue Beziehung von Jack Whites Witwe polarisiert bei Fans

Rafaella Nußbaum, die Witwe des verstorbenen Musikproduzenten Jack White (†85), hat knapp sieben Monate nach dem Tod ihres Mannes eine neue Liebe gefunden – und das sorgt für Wirbel im Netz. An ihrer Seite ist nun der Berliner Unternehmer Jan Kluwe. Nachdem Rafaella ihre neue Beziehung öffentlich gemacht hat, hagelt es in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag ordentlich Kritik. Vielen Fans geht es schlicht zu schnell, dass die 41-Jährige bereits wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat.

"Das ging aber schnell" oder "Das war so klar" schreiben einige User unter dem Beitrag. Ein Kommentar sticht dabei besonders hervor: "Bin total überrascht, habe gedacht, dass [fast] 50 Jahre Altersunterschied ein Anzeichen von wahrer Liebe ist", heißt es dort spöttisch. Doch nicht alle sehen das so. Andere Fans springen Rafaella zur Seite und erinnern daran, dass Jack während der Ehe eine Affäre gehabt haben soll. "Wer kann da urteilen, wann man sich neu verlieben darf? Niemand! Man weiß doch gar nicht, wie es in deren Ehe aussah", kommentiert ein User. Auch folgende Stimmen sind zu lesen: "Manchmal hilft eine neue Begegnung über negative Erlebnisse hinweg. Trauer und damit verbundene Erlebnisse sind sehr schwer zu verarbeiten" und "Warum nicht? Die beiden waren schließlich schon getrennt, als er starb."

Rafaella und Jack hatten damals trotz des großen Altersunterschieds von rund 50 Jahren geheiratet. Jack White, der am 2. September 1940 geboren wurde, war am 16. Oktober 2025 im Alter von 85 Jahren gestorben. Seine Witwe machte ihre neue Beziehung zu Jan öffentlich, indem sie ein gemeinsames Urlaubsfoto aus dem mexikanischen Los Cabos auf Instagram teilte. Auf dem Bild sind die beiden Seite an Seite zu sehen – Jan in Shorts und Sonnenbrille, Rafaella lässig von ihm in den Arm genommen.

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IMAGO / Eventpress Rafaella Nußbaum und Jack White, Juli 2025

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Imago Jack White bei der ARD-Show "Das Sommerfest am See" in Erfurt, 2014

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https://www.instagram.com/p/DYAsm6kmRrg/?img_index=1 Jack Whites Witwe Rafaella Nussbaum zeigt sich mit neuem Partner