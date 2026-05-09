So waren die ersten Tage als Mama für Ex-GNTM- Girl Tamara

Für Tamara Hitz hat sich mit der Geburt ihrer Tochter ein lang ersehnter Traum erfüllt. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihr Verlobter sind kürzlich zum ersten Mal Eltern geworden. Im Interview mit Promiflash spricht das Model nun ganz offen darüber, wie es die ersten Tage als frischgebackene Mama erlebt hat – und schwärmt dabei in den höchsten Tönen: "Es fühlt sich an wie ein Traum und als wären wir endlich angekommen, es ist perfekt. Die Müdigkeit ist zwar enorm, aber die Glücksgefühle sind viel größer."

Tamara berichtet, dass es ihrer Tochter sehr gut geht und die Kleine ordentlich zunimmt. Dass die Kleine von Anfang an etwas größer war als manch anderes Neugeborenes, erklärt sie ganz charmant: "Sie war tatsächlich schon bei der Geburt groß, weil wir große Eltern sind." Auch die erste Nacht zu Hause war für das frische Elternpaar ein ganz besonderer Moment. "Die erste Nacht zu Hause war auch die erste Nacht in der neuen Wohnung", erzählt Tamara gegenüber Promiflash. Das Baby-Glück hielt sie zunächst ganz bewusst für sich: "Wir haben uns kennengelernt und liebengelernt, und nach einem Monat habe ich erst die Geburt verkündet. Ich wollte sie erst mal nur für mich haben."

Tamara wurde durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" einem breiten Publikum bekannt. Ende 2024 kamen Gerüchte auf, dass sie in einer festen Beziehung ist – ein knappes Jahr später bestätigte sie diese mit der Nachricht ihrer Verlobung. Im Dezember gab sie dann bekannt, den ersten Nachwuchs mit ihrem Verlobten zu erwarten. Seither gewährt sie ihren Fans auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben.

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Instagram / tamarabecca Tamara Hitz, einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

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Instagram / tamararebecca Tamara Hitz mit ihrer neugeborenen Tochter, Mai 2026

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Instagram / tamarabecca Tamara Hitz und ihr Verlobter bei ihrer Gender-Reveal-Party, Dezember 2025